Luis Enrique Masuk Jajaran Elite! PSG Juara Liga Champions, Kini Sejajar dengan Pep Guardiola dan Zinedine Zidane

JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) sukses menjuarai Liga Champions 2025/2026 setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti di partai final. Kemenangan tersebut tidak hanya mengantar PSG mempertahankan gelar Eropa, tetapi juga membawa Luis Enrique masuk jajaran pelatih tersukses dalam sejarah kompetisi paling bergengsi antarklub Eropa.

Keberhasilan itu menjadi tonggak penting dalam karier pelatih asal Spanyol tersebut. Trofi Liga Champions musim ini merupakan gelar ketiga Luis Enrique di ajang Piala Champions Eropa/Liga Champions.

Bagaimana Luis Enrique Menembus Jajaran Pelatih Legendaris? Luis Enrique kini resmi bergabung dengan kelompok pelatih elite yang telah memenangkan Liga Champions sebanyak tiga kali. Pencapaian tersebut membuatnya sejajar dengan sejumlah nama besar seperti Pep Guardiola, Zinedine Zidane, dan Bob Paisley.

Masuknya Luis Enrique ke kelompok eksklusif tersebut semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik di era modern.

Sebelumnya, ia sukses mempersembahkan gelar Liga Champions bersama FC Barcelona sebelum kembali mengangkat trofi bersama Paris Saint-Germain.

Siapa Pelatih Tersukses dalam Sejarah Liga Champions? Meski berhasil meraih tiga gelar, Luis Enrique masih berada di bawah Carlo Ancelotti dalam daftar pelatih tersukses sepanjang sejarah kompetisi ini. Ancelotti masih memegang rekor sebagai pelatih dengan koleksi gelar Liga Champions terbanyak, yakni lima trofi.

Catatan tersebut menjadikannya sosok paling sukses dalam sejarah turnamen dan belum mampu disamai oleh pelatih lain, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun.

Dalam sejarah Piala Champions Eropa dan Liga Champions, hanya segelintir pelatih yang mampu mengangkat trofi lebih dari dua kali.

Dominasi Ancelotti di puncak daftar menjadi bukti konsistensinya dalam membawa tim-tim elite Eropa meraih kesuksesan di level tertinggi.

