Jelang Piala Dunia 2026, Demonstrasi Guru Bikin Jalan ke Stadion Macet Total

JawaPos.com - Suasana menjelang upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran.

Ribuan guru yang tergabung dalam serikat pekerja pendidikan turun ke jalan dan memblokir sejumlah ruas utama yang mengarah ke Estadio Azteca, stadion yang akan menjadi salah satu pusat perhatian dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Aksi protes berlangsung sekitar 48 jam sebelum opening ceremony digelar. Massa memenuhi beberapa titik strategis di ibu kota Meksiko sebagai bagian dari gerakan mogok kerja yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Para demonstran menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya adalah kenaikan gaji bagi tenaga pendidik, pembatalan reformasi sistem pensiun yang diberlakukan sejak 2007, serta perbaikan kesejahteraan pekerja sektor pendidikan.

Selain isu ekonomi, para peserta aksi juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lebih fokus pada penyelenggaraan Piala Dunia dibandingkan penyelesaian berbagai persoalan di sektor pendidikan.

Menurut mereka, perhatian dan anggaran negara seharusnya lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kualitas sekolah, fasilitas belajar, dan kesejahteraan guru.

Situasi tersebut membuat aparat keamanan meningkatkan pengamanan di sekitar Estadio Azteca. Polisi memasang sejumlah blokade untuk mencegah demonstran mendekati area stadion secara langsung.

Langkah itu dilakukan guna memastikan persiapan pembukaan Piala Dunia tetap berjalan sesuai rencana.

Meski terjadi ketegangan antara aparat dan demonstran, laporan awal menunjukkan aksi berlangsung relatif terkendali.