Kabar dari Italia: Emil Audero Disebut Kandidat Kuat Pengganti David De Gea di Fiorentina

Emil Audero saat bermain untuk Cremonese. (Dok. Emil Audero)
JawaPos.com - Nama Emil Audero kembali menjadi sorotan di bursa transfer sepak bola Italia. Kiper Timnas Indonesia itu dikabarkan masuk dalam daftar kandidat pengganti David De Gea di Fiorentina untuk musim 2026/2027.
Kabar tersebut pertama kali diungkap jurnalis transfer Italia, Nico Schira. Dalam laporannya, Fiorentina sedang mempertimbangkan sejumlah opsi penjaga gawang baru apabila De Gea memutuskan hengkang pada akhir musim ini.
Masa depan De Gea bersama Fiorentina memang masih menjadi tanda tanya. Selain memiliki gaji yang cukup tinggi, mantan kiper Manchester United itu juga disebut terbuka untuk menerima tawaran dari klub lain jika ada proyek yang dinilai menarik.
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Jika De Gea benar-benar meninggalkan Stadion Artemio Franchi, nama Emil Audero disebut sebagai salah satu kandidat yang berpeluang mengisi posisi tersebut.
Kiper berusia 29 tahun itu saat ini masih berstatus pemain Como. Namun sepanjang musim 2025/2026, dia menjalani masa peminjaman bersama Cremonese. Sayangnya, Cremonese gagal mempertahankan tempat di Serie A setelah harus terdegradasi ke Serie B pada akhir musim.
Situasi tersebut membuat masa depan Audero kembali menjadi bahan pembicaraan. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah Como akan mempertahankannya dalam skuad utama atau kembali melepasnya ke klub lain.
Dari sisi pengalaman, Audero memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di sepak bola Italia. Dia merupakan produk akademi Juventus dan pernah memperkuat sejumlah klub Serie A seperti Sampdoria, Inter Milan, Como, Palermo, hingga Cremonese.
Selama membela Sampdoria, Audero tampil dalam lebih dari 120 pertandingan liga. Pengalaman panjang di kasta tertinggi Italia menjadi salah satu nilai tambah yang membuat namanya tetap diperhitungkan oleh klub-klub Serie A.
Selain itu, postur tubuhnya yang mencapai 1,92 meter menjadi modal penting sebagai penjaga gawang modern. Kemampuan membaca permainan, refleks saat duel satu lawan satu, serta pengalaman menghadapi penyerang top Italia menjadi keunggulan yang dimilikinya.
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