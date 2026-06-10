Emil Audero dan Maarten Paes Sama-Sama Cetak Clean Sheet, Siapa Kiper Utama Pilihan John Herdman?

Aksi Maarten Paes bersama Ajax. (Dok. Maarten Paes)
JawaPos.com - Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan positif. Tidak hanya meraih dua kemenangan beruntun atas Oman dan Mozambik, skuad Garuda juga berhasil menjaga gawang tetap tanpa kebobolan berkat penampilan apik dua penjaga gawang andalannya, Emil Audero dan Maarten Paes.
Pada laga uji coba pertama yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jumat (5/6/2026), Emil Audero dipercaya mengawal gawang Indonesia saat menghadapi Oman. Kiper berusia 29 tahun itu tampil solid dan membantu Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0.
Empat hari berselang, giliran Maarten Paes yang mendapat kesempatan tampil ketika Indonesia menghadapi Mozambik di stadion yang sama, Selasa (9/6/2026).
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Penjaga gawang Ajax Amsterdams berusia 28 tahun tersebut juga menunjukkan performa yang tak kalah impresif dengan menjaga gawang Garuda tetap aman sepanjang pertandingan. Indonesia akhirnya menang tipis 1-0.
Dua kemenangan dan dua clean sheet tersebut kembali menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memiliki kedalaman skuad yang kuat di posisi penjaga gawang.
Baik Emil Audero maupun Maarten Paes sama-sama mampu memberikan rasa aman di bawah mistar dan menunjukkan kualitas yang layak bersaing sebagai pilihan utama.
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Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, dalam beberapa periode FIFA Matchday terakhir terlihat menerapkan sistem rotasi untuk kedua kiper tersebut. Kebijakan itu memberi kesempatan yang sama kepada Emil maupun Paes untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional.
Namun situasi ini diperkirakan tidak akan berlangsung selamanya. Menjelang akhir tahun, khususnya pada FIFA Matchday November 2026, tim pelatih disebut harus mulai memantapkan susunan skuad utama yang akan dipersiapkan menuju AFC Asian Cup 2027.
Artinya, Herdman kemungkinan besar harus menentukan siapa yang akan menjadi kiper nomor satu Indonesia dalam turnamen tersebut. Keputusan itu tentu tidak mudah mengingat kedua pemain sama-sama tampil konsisten ketika mendapatkan kesempatan bermain.
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