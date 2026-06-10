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Aprillia JP
Rabu, 10 Juni 2026 | 22.34 WIB

Tinggalkan Newcastle, Kieran Trippier Resmi Perkuat Wolves Musim Depan

Kieran Trippier bergabung dengan Wolves. (@ktrippier2/Instagram) - Image

Kieran Trippier bergabung dengan Wolves. (@ktrippier2/Instagram)

JawaPos.com - Eks bek kanan tim nasional Inggris Kieran Trippier bergabung dengan Wolverhampton Wanderers (Wolves) dengan status bebas transfer pada Selasa (9/6). Pemain berusia 35 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun setelah meninggalkan Newcastle United di akhir musim.

Kepindahan itu menjadi langkah transfer musim panas pertama bagi Wolves yang baru saja terdegradasi dari Premier League. Pasalnya, Kieran Trippier datang dengan segudang pengalaman, baik di level klub maupun internasional.

Selama empat musim membela Newcastle United, Kieran Trippier menjadi salah satu pilar penting tim. Trippier bergabung dari Atletico Madrid pada Januari 2022 dan ikut membantu klub meraih gelar Carabao Cup musim 2024/2025.

Trippier telah mencatatkan 160 penampilan di semua kompetisi dengan laga terakhirnya terjadi saat Newcastle menang 3-1 atas West Ham United pada 17 Mei. Sebelum berseragam Newcastle, Trippier memiliki perjalanan karir yang panjang.

Pemain berusia 35 tahun itu pernah membela Burnley, Tottenham Hotspur, dan Atletico Madrid setelah menimba ilmu di akademi Manchester City. Trippier berhasil meraih gelar La Liga bersama Atletico dan tampil di final Liga Champions 2019 bersama Tottenham.

Di level internasional, Trippier mengoleksi 54 caps bersama timnas Inggris. Trippier juga ikut membawa Inggris menjadi runner up di Euro 2020 dan Euro 2024. Dilansir dari The Athletic, pelatih kepala Wolves Rob Edwards menyambut antusias kedatangan Trippier.

“Saya sangat senang bisa membawanya ke sini. Dari pertemuan kami, terlihat jelas bahwa dia benar-benar ingin bergabung dengan Wolves,” ujar Edwards.

Edwards menambahkan bahwa timnya membutuhkan pemain dengan pengalaman, kepemimpinan, dan karakter kuat untuk menghadapi musim mendatang.

“Kami tahu apa yang kurang dari tim ini dan apa yang kami butuhkan ke depan, pengalaman, kepemimpinan, serta mentalitas tangguh. Trippier memiliki semua itu. Dia juga masih memiliki ambisi besar untuk membantu kami promosi kembali,” lanjut Edwards.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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