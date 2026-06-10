Tinggalkan Newcastle, Kieran Trippier Resmi Perkuat Wolves Musim Depan

Kieran Trippier bergabung dengan Wolves. (@ktrippier2/Instagram)
JawaPos.com - Eks bek kanan tim nasional Inggris Kieran Trippier bergabung dengan Wolverhampton Wanderers (Wolves) dengan status bebas transfer pada Selasa (9/6). Pemain berusia 35 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun setelah meninggalkan Newcastle United di akhir musim.
Kepindahan itu menjadi langkah transfer musim panas pertama bagi Wolves yang baru saja terdegradasi dari Premier League. Pasalnya, Kieran Trippier datang dengan segudang pengalaman, baik di level klub maupun internasional.
Selama empat musim membela Newcastle United, Kieran Trippier menjadi salah satu pilar penting tim. Trippier bergabung dari Atletico Madrid pada Januari 2022 dan ikut membantu klub meraih gelar Carabao Cup musim 2024/2025.
Baca Juga:Mengenal Florentino Perez, Sosok di Balik Transformasi Real Madrid Menjadi Raksasa Sepak Bola Dunia
Trippier telah mencatatkan 160 penampilan di semua kompetisi dengan laga terakhirnya terjadi saat Newcastle menang 3-1 atas West Ham United pada 17 Mei. Sebelum berseragam Newcastle, Trippier memiliki perjalanan karir yang panjang.
Pemain berusia 35 tahun itu pernah membela Burnley, Tottenham Hotspur, dan Atletico Madrid setelah menimba ilmu di akademi Manchester City. Trippier berhasil meraih gelar La Liga bersama Atletico dan tampil di final Liga Champions 2019 bersama Tottenham.
Di level internasional, Trippier mengoleksi 54 caps bersama timnas Inggris. Trippier juga ikut membawa Inggris menjadi runner up di Euro 2020 dan Euro 2024. Dilansir dari The Athletic, pelatih kepala Wolves Rob Edwards menyambut antusias kedatangan Trippier.
Baca Juga:Eks Arema FC Ze Gomes Kembali ke Indonesia, Kini Tangani Madura United Super League Musim 2026/2027
“Saya sangat senang bisa membawanya ke sini. Dari pertemuan kami, terlihat jelas bahwa dia benar-benar ingin bergabung dengan Wolves,” ujar Edwards.
Edwards menambahkan bahwa timnya membutuhkan pemain dengan pengalaman, kepemimpinan, dan karakter kuat untuk menghadapi musim mendatang.
“Kami tahu apa yang kurang dari tim ini dan apa yang kami butuhkan ke depan, pengalaman, kepemimpinan, serta mentalitas tangguh. Trippier memiliki semua itu. Dia juga masih memiliki ambisi besar untuk membantu kami promosi kembali,” lanjut Edwards.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna