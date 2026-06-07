Newcastle United Berburu Kiper di Bursa Transfer: Ewen Jaouen dari Reims Jadi Incaran

Newcastle United dikabarkan tertarik datangkan Ewen Jaouen. (@ewen_jaouen/Instagram).
JawaPos.com - Newcastle United dilaporkan tengah melakukan proses negosiasi dengan klub asal Prancis Reims untuk merekrut kiper timnas Prancis U-21 Ewen Jaouen. Klub asal Tyneside itu optimistis kesepakatan dapat segera tercapai dalam waktu dekat.
Jaouen yang saat ini baru berusia 20 tahun dinilai sebagai salah satu prospek menjanjikan di pos penjaga gawang. Namun, pengalaman bermainnya di level tertinggi masih terbatas, sebab sang kiper muda baru tampil di Ligue 2, kasta kedua sepak bola Prancis. Jadi, jika transfernya berhasil, Jaouen diperkirakan tidak akan langsung menjadi pilihan utama di bawah mistar The Magpies.
Klub bahkan diproyeksikan akan tetap mendatangkan setidaknya satu kiper senior tambahan pada bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, sumber internal Newcastle yang dilansir dari The Athletic menegaskan bahwa kesepakatan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun demikian, terdapat keyakinan bahwa kompromi dengan pihak Reims dapat segera diwujudkan, bahkan berpotensi rampung pada akhir pekan ini.
Situasi penjaga gawang Newcastle sendiri tengah mengalami ketidakpastian. Nick Pope yang menjadi pilihan utama dalam empat musim terakhir, masih belum memutuskan masa depannya di klub. Terlepas dari apakah Pope bertahan atau tidak, klub tetap membutuhkan tambahan kiper di luar Jaouen.
Pasalnya, Aaron Ramsdale telah kembali ke Southampton setelah masa peminjamannya berakhir dan Newcastle memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Sementara itu, John Ruddy dipastikan hengkang setelah kontraknya berakhir pada akhir bulan Juni. Mark Gillespie memang telah memperpanjang kontrak selama satu tahun, tetapi perannya lebih difokuskan sebagai kiper latihan.
Kondisi itu membuat Newcastle berpotensi melakukan perombakan besar di sektor penjaga gawang. Namun, kemampuan finansial klub untuk mendatangkan dua kiper senior sekaligus masih tergantung pada keputusan Pope.
Baca Juga:Kena Hukuman Long Lap Penalty di Moto3 Hungaria 2026, Semangat Veda Ega Pratama Tak Surut!
Dari segi performa, Jaouen tampil impresif bersama Reims sepanjang musim 2025/2026. Jaouen bermain penuh dalam 34 pertandingan Ligue 2, mencatatkan 15 clean sheet, dan membantu timnya finis di posisi keenam klasemen. Sebelumnya, Jaouen juga menunjukkan performa solid saat dipinjamkan ke Dunkerque pada musim 2024/2025 dengan mencatat tujuh clean sheet dari 22 laga.
Kiper bertinggi 197 centimeter itu juga telah menorehkan debut bersama timnas Prancis U-21 pada November 2025. Jaouen sebelumnya telah memperkuat tim nasional di berbagai kelompok usia, mulai dari U-17 hingga U-20.
Newcastle menjadikan Jaouen sebagai target utama untuk menjadi rekrutan pertama mereka di musim panas ini. Penjualan Anthony Gordon ke Barcelona dengan nilai mencapai 80 juta euro (sekitar Rp 1,6 triliun) disebut ikut membantu meningkatkan kapasitas finansial klub untuk melakukan belanja pemain.
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun