Newcastle United Berburu Kiper di Bursa Transfer: Ewen Jaouen dari Reims Jadi Incaran

JawaPos.com - Newcastle United dilaporkan tengah melakukan proses negosiasi dengan klub asal Prancis Reims untuk merekrut kiper timnas Prancis U-21 Ewen Jaouen. Klub asal Tyneside itu optimistis kesepakatan dapat segera tercapai dalam waktu dekat.

Jaouen yang saat ini baru berusia 20 tahun dinilai sebagai salah satu prospek menjanjikan di pos penjaga gawang. Namun, pengalaman bermainnya di level tertinggi masih terbatas, sebab sang kiper muda baru tampil di Ligue 2, kasta kedua sepak bola Prancis. Jadi, jika transfernya berhasil, Jaouen diperkirakan tidak akan langsung menjadi pilihan utama di bawah mistar The Magpies.

Klub bahkan diproyeksikan akan tetap mendatangkan setidaknya satu kiper senior tambahan pada bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, sumber internal Newcastle yang dilansir dari The Athletic menegaskan bahwa kesepakatan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun demikian, terdapat keyakinan bahwa kompromi dengan pihak Reims dapat segera diwujudkan, bahkan berpotensi rampung pada akhir pekan ini.

Situasi penjaga gawang Newcastle sendiri tengah mengalami ketidakpastian. Nick Pope yang menjadi pilihan utama dalam empat musim terakhir, masih belum memutuskan masa depannya di klub. Terlepas dari apakah Pope bertahan atau tidak, klub tetap membutuhkan tambahan kiper di luar Jaouen.

Pasalnya, Aaron Ramsdale telah kembali ke Southampton setelah masa peminjamannya berakhir dan Newcastle memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Sementara itu, John Ruddy dipastikan hengkang setelah kontraknya berakhir pada akhir bulan Juni. Mark Gillespie memang telah memperpanjang kontrak selama satu tahun, tetapi perannya lebih difokuskan sebagai kiper latihan.

Kondisi itu membuat Newcastle berpotensi melakukan perombakan besar di sektor penjaga gawang. Namun, kemampuan finansial klub untuk mendatangkan dua kiper senior sekaligus masih tergantung pada keputusan Pope.

Dari segi performa, Jaouen tampil impresif bersama Reims sepanjang musim 2025/2026. Jaouen bermain penuh dalam 34 pertandingan Ligue 2, mencatatkan 15 clean sheet, dan membantu timnya finis di posisi keenam klasemen. Sebelumnya, Jaouen juga menunjukkan performa solid saat dipinjamkan ke Dunkerque pada musim 2024/2025 dengan mencatat tujuh clean sheet dari 22 laga.

Kiper bertinggi 197 centimeter itu juga telah menorehkan debut bersama timnas Prancis U-21 pada November 2025. Jaouen sebelumnya telah memperkuat tim nasional di berbagai kelompok usia, mulai dari U-17 hingga U-20.