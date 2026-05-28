Barcelona Dikabarkan Capai Kesepakatan dengan Newcastle untuk Rekrut Anthony Gordon

JawaPos.com - FC Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United untuk mendatangkan pemain sayap Inggris, Anthony Gordon pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut laporan The Athletic pada Kamis (28/5), Gordon bahkan sudah dijadwalkan menjalani tes medis di Katalunya pada Jumat waktu setempat sebelum merampungkan kepindahannya ke Camp Nou.

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa Newcastle menerima tawaran awal Barcelona senilai EUR 80 juta (sekitar Rp1,5 triliun) ditambah bonus untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Gordon juga disebut telah menyepakati persyaratan personal dengan juara bertahan Liga Spanyol itu.

Barcelona sejak awal menjadi salah satu peminat utama Gordon bersama Bayern Muenchen dan Chelsea. Namun, upaya klub Katalunya itu meningkat setelah direktur olahraga Deco melakukan pembicaraan dengan perwakilan Gordon saat melakukan perjalanan ke Inggris beberapa waktu lalu.

Gordon sendiri direkrut dari Everton pada Januari 2023 dengan biaya awal 40 juta pound sterling, sementara kini The Magpies berhasil melepasnya dengan nilai transfer hampir dua kali lipat.

Selama memperkuat Newcastle, Gordon tampil dalam 152 pertandingan dan mencetak 39 gol. Penampilannya yang konsisten membuatnya dipanggil Timnas Inggris untuk tampil pada Piala Dunia 2026.