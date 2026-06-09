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Antara
Selasa, 9 Juni 2026 | 13.38 WIB

Laga Uji Coba: Olise Hat-Trick, Prancis Tundukkan Irlandia Utara 3-1

Michael Olise disebut menjadi target transfer fantastis Real Madrid senilai €150 juta. (ig @m.ollise)

 

JawaPos.com - Timnas Prancis menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan menundukkan Irlandia Utara 3-1 dalam laga uji coba internasional di Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Les Bleus menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak Patrick Kelly.

Kemenangan ini menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk tampil di Piala Dunia 2026.

Prancis dijadwalkan memulai kompetisi tersebut dengan menghadapi Senegal pada 17 Juni di New Jersey.

Prancis langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal dan hampir membuka keunggulan melalui Kylian Mbappe.

Menerima umpan terobosan Michael Olise, kapten Les Bleus itu berhasil lolos dari pengawalan dan tinggal berhadapan dengan kiper Pierce Charles. Namun, penyelesaian akhirnya masih mampu digagalkan sang penjaga gawang.

Irlandia Utara tidak tinggal diam dan sempat memberikan ancaman melalui serangan balik cepat. Patrick Kelly melepaskan tembakan dari sisi kanan kotak penalti, yang masih melenceng tipis dari sasaran.

Prancis kembali memperoleh peluang emas beberapa saat kemudian. Aurelien Tchouameni melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, sayangnya bola hanya membentur tiang gawang.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-42. Berawal dari serangan yang dibangun Desire Doue di sisi kiri, Ousmane Dembele melepaskan tembakan yang mampu ditepis Pierce Charles.

Bola muntah kemudian disambar Michael Olise dengan tendangan mendatar untuk membawa Prancis unggul 1-0.

Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Prancis langsung menambah keunggulan tiga menit setelah babak kedua dimulai.

Pada menit ke-48, Olise mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Gol bermula dari umpan silang dari sisi kanan yang gagal diamankan pertahanan Irlandia Utara.

Editor: Banu Adikara
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