9 Orang Terluka dalam Penembakan Dekat Markas Timnas Inggris di Piala Dunia 2026, Polisi Belum Tangkap Pelaku

JawaPos.com - Sebanyak sembilan orang mengalami luka-luka akibat insiden penembakan di dekat markas Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat (AS). Peristiwa itu terjadi hanya beberapa kilometer dari lokasi markas skuad The Three Lions selama turnamen berlangsung.

Penembakan dilaporkan terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 04.00 waktu setempat di kawasan Troost Avenue. Lokasi kejadian berjarak kurang dari lima mil atau sekitar 10 menit perjalanan dari pusat latihan Timnas Inggris yang akan digunakan selama Piala Dunia 2026.

Kepolisian Kansas City segera merespons laporan adanya suara tembakan. Saat petugas tiba di lokasi, mereka menemukan kerumunan besar yang mulai membubarkan diri. Kapten Kepolisian Kansas City Jake Becchina mengatakan, tiga perempuan dewasa ditemukan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Petugas dikerahkan setelah menerima laporan adanya suara tembakan. Saat tiba di lokasi, mereka mendapati kerumunan besar yang sedang membubarkan diri,” kata Becchina kepada The Athletic.

Perkembangan terbaru menunjukkan jumlah korban bertambah menjadi sembilan orang dewasa. Seluruh korban dilaporkan mengalami luka yang tidak mengancam jiwa dan telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit setempat.

Hingga kini belum ada tersangka yang ditangkap. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meningkatkan patroli di sekitar lokasi kejadian guna menjaga keamanan kawasan tersebut.

Insiden Terjadi Jelang Kedatangan Timnas Inggris Insiden ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Timnas Inggris tiba di Kansas City untuk menjalani fase grup Piala Dunia 2026. Saat ini para pemain dan staf pelatih Inggris masih berada di Palm Beach, Florida, untuk menyelesaikan persiapan akhir menjelang turnamen.

Pada Sabtu lalu, mereka sukses mengalahkan Selandia Baru dengan skor 1-0 dalam laga pemanasan di Tampa. Timnas Inggris dijadwalkan menghadapi Kosta Rika dalam pertandingan uji coba berikutnya di Stadion Inter&Co, Orlando, pada Rabu (10/6). Setelah itu mereka akan terbang ke Kansas City pada 13 Juni dan menetap di kota tersebut selama berlangsungnya turnamen.