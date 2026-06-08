Moises Caicedo Percaya Diri Sambut Piala Dunia 2026, Siap Jadi Pemimpin Baru Ekuador di Lapangan

Moises Caicedo siap pimpin Ekuador menghadapi Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang andalan Ekuador Moises Caicedo mengaku berada dalam kondisi lebih siap menghadapi Piala Dunia 2026 dibandingkan saat menjalani turnamen edisi sebelumnya. Pengalaman selama beberapa tahun terakhir membuatnya semakin percaya diri untuk mengambil peran penting bersama timnas Ekuador.
Moises Caicedo menjadi salah satu sosok kunci dalam perjalanan Timnas Ekuador menuju putaran final Piala Dunia 2026. Di usia yang masih relatif muda, dia telah berkembang menjadi pemain yang diandalkan baik di level klub maupun tim nasional.
Tidak mengherankan jika banyak harapan kini tertuju kepadanya untuk membantu La Tri bersaing di panggung dunia. Dalam pernyataannya, Moises Caicedo mengatakan, tampil di Piala Dunia untuk kedua kali bersama timnas Ekuador merupakan kesempatan yang sangat spesial.
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Dia merasa memiliki bekal pengalaman yang lebih matang dibandingkan empat tahun lalu, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi tim. Menurut dia, menjadi salah satu pemain utama di skuad Ekuador merupakan sebuah kebanggaan.
Namun di balik peran tersebut, dia juga menyadari adanya tanggung jawab untuk membantu para pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer Piala Dunia. Caicedo menegaskan bahwa dirinya siap berbagi pengalaman dengan rekan-rekan setim yang belum pernah tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
Dia berharap pengalamannya dapat membantu para pemain muda beradaptasi lebih cepat dengan tekanan dan ekspektasi yang datang selama kompetisi berlangsung. Selain fokus membantu tim di dalam lapangan, gelandang yang dikenal memiliki kemampuan bertahan dan distribusi bola yang baik itu juga mengaku tidak sabar merasakan dukungan para suporter Ekuador.
Baginya, kehadiran pendukung akan menjadi tambahan motivasi bagi skuad untuk memberikan penampilan terbaik sepanjang turnamen. Optimisme juga terlihat dari cara Caicedo memandang peluang timnya.
Dia yakin Ekuador memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan kejutan dan bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang terus berkembang, Ekuador diyakini mampu tampil kompetitif di setiap pertandingan.
Piala Dunia 2026 pun berpotensi menjadi panggung penting bagi Caicedo untuk semakin menunjukkan kualitasnya di level internasional. Dengan kepercayaan diri yang tinggi dan pengalaman yang semakin matang, dia berharap dapat membantu Ekuador mencatatkan perjalanan yang berkesan serta memenuhi harapan para pendukung yang selalu setia memberikan dukungan.
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