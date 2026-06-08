Christian Eriksen Kolaps Lagi, Laga Denmark versus Ukraina Dihentikan

JawaPos.com - Pertandingan persahabatan tim nasional Denmark versus Ukraina di Stadion Odense, Denmark, Minggu (7/6), dihentikan. Hal itu lantaran gelandang tuan rumah Christian Eriksen kolaps pada babak kedua

Dilansir dari Antara, insiden terjadi pada menit ke-65 ketika ChristianEriksen tiba-tiba terjatuh di lapangan saat Norwegia unggul 2-1 atas tim tamu. Menurut laporan Sport Ilustrated, pemain yang kini memperkuat klub Bundesliga Wolfsburg itu sempat memegang bagian dadanya sebelum tergeletak dan pingsan.

Kejadian itu langsung memicu kepanikan di antara para pemain kedua tim, staf pelatih, petugas medis, hingga penonton yang memadati stadion. Tim medis segera memasuki lapangan untuk memberikan pertolongan kepada Christian Eriksen.

Sejumlah pemain langsung meminta bantuan medis, sementara staf pendukung dan keluarga Christian Eriksen bergegas menuju area lapangan. Setelah mendapat penanganan cepat, pemain berusia 34 tahun itu kembali sadar.

Christian Eriksen kemudian mampu berdiri dan meninggalkan lapangan dengan berjalan kaki, yang disambut tepuk tangan meriah para penonton. Setelah insiden tersebut, penyelenggara memutuskan untuk menghentikan pertandingan.

Selang beberapa jam, Asosiasi Sepak Bola Denmark (DBU) segera memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Eriksen melalui akun resmi mereka di X.

"Christian Eriksen dalam keadaan baik dan bisa berjalan sendiri keluar lapangan ini. Dia akan menjalani serangkaian pemeriksaan medis di rumah sakit untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Christian baik-baik saja. Ddia meminta saya untuk menyampaikan salam kepada semua pemain serta mengatakan bahwa dia dalam kondisi baik," ujar dokter tim nasional Denmark Morten Boesen.

Sementara itu, pelatih timnas Denmark Brian Riemer mengakui, peristiwa tersebut menjadi pengalaman yang sangat mengejutkan bagi seluruh pihak yang berada di stadion.