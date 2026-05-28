Tolak Juventus, Andy Robertson Lebih Tertarik Gabung Tottenham Hotspur!

JawaPos.com - Andy Robertson sudah menentukan tim barunya musim depan setelah memutuskan pergi dari Liverpool. Dia sepertinya akan tetap bermain di Liga Inggris.

Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Andy Robertson tertarik untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur musim depan. Bahkan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut sudah menolak tawaran dari Juventus.

"Andy Robertson siap bergabung dengan Tottenham meskipun ada usulan dari Juventus," tulis akun Instagram @fabriziorom.

Kesepakatan secara verbal sudah terjadi antara Andy Robertson dan Tottenham Hotspur. Juventus yang juga berupaya mendatangkannya sempat mencoba menggagalkannya.

"Robertson telah setuju secara lisan untuk bergabung dengan Spurs, kesepakatan diperkirakan akan segera ditandatangani meskipun Juventus berupaya untuk menggagalkan transfer tersebut," lanjut Fabrizio Romano.

Sebenarnya, Andy Robertson bisa bergabung dengan Tottenham Hotspur pada Januari lalu. Namun hal tersebut gagal terwujud, dan kini, bek timnas Skotlandia tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Roberto De Zerbi.

"Andy hampir bergabung dengan Spurs pada bulan Januari, kesepakatan batal... tetapi Tottenham masih menginginkannya dan akan mendapatkannya, disetujui juga oleh Roberto De Zerbi dengan Andy Robertson yang akan segera bergabung dengan Tottenham," tutup Fabrizio Romano.

Performa Andy Robertson di Liga Inggris Musim ini, Andy Robertson merupakan salah satu pemain penting di Liverpool. Melansir Transfermarkt, dia bermain 24 pertandingan dengan 11 kali menjadi starter di Liga Inggris.