Tampil Garang Bersama Fortuna Sittard, Nilai Pasar Justin Hubner Melonjak Tajam di Eredivisie

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner kembali mencuri perhatian setelah mengalami lonjakan nilai pasar yang cukup signifikan. Dia tampil konsisten bersama klub Belanda Fortuna Sittard pada musim 2025/2026.

Berdasar pembaruan terbaru dari transfermarkt.co.id, nilai pasar pemain berusia 22 tahun itu kini menyentuh angka 1 juta Euro atau sekitar Rp 17,38 miliar. Angka tersebut naik cukup jauh dibandingkan nilai Justin Hubner sebelumnya yang berada di kisaran Rp 13,91 miliar.

Kenaikan ini menjadi bukti bahwa performa Justin Hubner mulai mendapat pengakuan di kompetisi kasta tertinggi Belanda Eredivisie. Apalagi, musim ini menjadi musim penuh pertamanya bermain reguler di level senior bersama Fortuna Sittard.

Perjalanan nilai pasar Justin juga tergolong sangat cepat. Saat pertama kali menembus kompetisi Eredivisie, eks pemain akademi Wolverhampton Wanderers itu hanya memiliki nilai pasar sekitar 300 ribu Euro. Kini, nilainya melonjak lebih dari tiga kali lipat dalam waktu relatif singkat.

Penampilan konsisten di lini belakang menjadi salah satu faktor utama kenaikan tersebut. Justin dikenal memiliki kemampuan duel udara yang baik, tekel agresif, serta keberanian membangun serangan dari lini belakang. Selain bermain sebagai bek tengah, dia juga beberapa kali dipasang sebagai gelandang bertahan maupun bek kiri.

Musim ini, Justin tercatat tampil dalam 25 pertandingan bersama Fortuna Sittard dan berhasil menyumbangkan dua gol. Catatan tersebut cukup impresif untuk seorang pemain bertahan yang baru menjalani musim debut penuh di Eredivisie.

Selain performa di level klub, kiprah Justin bersama Tim Nasional Sepak Bola Indonesia juga ikut mendongkrak popularitasnya. Sejak resmi menjadi Warga Negara Indonesia pada Desember 2023, pemain kelahiran Den Bosch itu langsung menjadi bagian penting skuad Garuda.

Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, Justin berkembang menjadi salah satu bek muda yang paling diandalkan Indonesia. Karakter bermainnya yang keras namun tenang membuatnya cocok dengan gaya sepak bola modern yang membutuhkan bek aktif dalam distribusi bola.