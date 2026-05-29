Tampil Garang Bersama Fortuna Sittard, Nilai Pasar Justin Hubner Melonjak Tajam di Eredivisie

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner. (Dok. Justin Hubner)
JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner kembali mencuri perhatian setelah mengalami lonjakan nilai pasar yang cukup signifikan. Dia tampil konsisten bersama klub Belanda Fortuna Sittard pada musim 2025/2026.
Berdasar pembaruan terbaru dari transfermarkt.co.id, nilai pasar pemain berusia 22 tahun itu kini menyentuh angka 1 juta Euro atau sekitar Rp 17,38 miliar. Angka tersebut naik cukup jauh dibandingkan nilai Justin Hubner sebelumnya yang berada di kisaran Rp 13,91 miliar.
Kenaikan ini menjadi bukti bahwa performa Justin Hubner mulai mendapat pengakuan di kompetisi kasta tertinggi Belanda Eredivisie. Apalagi, musim ini menjadi musim penuh pertamanya bermain reguler di level senior bersama Fortuna Sittard.
Baca Juga:Mariano Peralta Masih Belum Tahu Masa Depannya, Tetap di Borneo FC atau Gabung Persija Jakarta
Perjalanan nilai pasar Justin juga tergolong sangat cepat. Saat pertama kali menembus kompetisi Eredivisie, eks pemain akademi Wolverhampton Wanderers itu hanya memiliki nilai pasar sekitar 300 ribu Euro. Kini, nilainya melonjak lebih dari tiga kali lipat dalam waktu relatif singkat.
Penampilan konsisten di lini belakang menjadi salah satu faktor utama kenaikan tersebut. Justin dikenal memiliki kemampuan duel udara yang baik, tekel agresif, serta keberanian membangun serangan dari lini belakang. Selain bermain sebagai bek tengah, dia juga beberapa kali dipasang sebagai gelandang bertahan maupun bek kiri.
Musim ini, Justin tercatat tampil dalam 25 pertandingan bersama Fortuna Sittard dan berhasil menyumbangkan dua gol. Catatan tersebut cukup impresif untuk seorang pemain bertahan yang baru menjalani musim debut penuh di Eredivisie.
Selain performa di level klub, kiprah Justin bersama Tim Nasional Sepak Bola Indonesia juga ikut mendongkrak popularitasnya. Sejak resmi menjadi Warga Negara Indonesia pada Desember 2023, pemain kelahiran Den Bosch itu langsung menjadi bagian penting skuad Garuda.
Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, Justin berkembang menjadi salah satu bek muda yang paling diandalkan Indonesia. Karakter bermainnya yang keras namun tenang membuatnya cocok dengan gaya sepak bola modern yang membutuhkan bek aktif dalam distribusi bola.
Kenaikan nilai pasar Justin Hubner tentu menjadi kabar positif bagi sepak bola Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemain Indonesia mulai mampu bersaing di kompetisi Eropa dan mendapatkan pengakuan secara internasional.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek