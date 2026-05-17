Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 18 Mei 2026 | 04.07 WIB

Pernikahan Jennifer Coppen- Justin Hubner Bakal Digelar di Bali Pada Juni 2026

Jennifer Coppen dan Justin Hubner bicara soal masa depan, termasuk soal kabar bakal jadi mualaf. (Instagram: jennifercoppenreal20)

JawaPos.com - Kabar bahagia pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner direncanakan akan digelar pada pertengahan tahun 2026. Pernikahan mereka bakal digelar di Pulau Dewata dengan mengusung tema internasional.

"Yang bisa aku kasih tahu, pernikahan di bulan Juni di Bali, tapi untuk tanggalnya belum bisa aku spill sekarang," ujar Jennifer Coppen saat ditemui di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/5).

Meski belum bisa diunggap tanggal pasti, Jennifer Coppen memastikan tanggal pernikahan akan digelar pada minggu-minggu awal di bulan Juni 2026.

Dia juga masih enggan membeberkan lokasi detail pernikahan. Namun yang bisa dia bocorkan saat ini pernikahan akan digelar di Bali. Terkait konsep pernikahan, menurut Jennifer Coppen, akan menggunakan adat dan tema internasional.

"Konsepnya ada adat Indonesia dan ada tema international. Satu hari adat, satu hari internasional, kurang lebih seperti itu. Jadi, pernikahannya digelar selama dua hari," ungkap Jennifer Coppen.

Persiapan pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen sudah tuntas sekitar 90 persen. Untuk fitting baju pengantin, sudah memasuki tahap akhir untuk pematangan dan fiksasi sebelum digunakan pada hari H nanti.

"Persiapan pernikahan sudah sangat mantap, sudah sekitar 90 persen," ujar Jennifer Coppen.

Menurut dia, pemilihan bulan Juni sebagai hari bahagia pernikahan menyesuaikan dengan waktu libur Justin Hubner dari pertandingan sepak bola, mengingat jadwal pertandingannya kabarnya sangat padat sepanjang tahun 2026.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Susul Syifa Hadju, Jennifer Coppen-Justin Hubner Nikah Tahun Ini, Persiapan Rampung 80 Persen - Image
Infotainment

Susul Syifa Hadju, Jennifer Coppen-Justin Hubner Nikah Tahun Ini, Persiapan Rampung 80 Persen

Senin, 27 April 2026 | 17.52 WIB

Tahu dari Awal, Jennifer Coppen Senang Melihat Syifa Hadju-El Rumi Bersanding di Pelaminan  - Image
Entertainment

Tahu dari Awal, Jennifer Coppen Senang Melihat Syifa Hadju-El Rumi Bersanding di Pelaminan 

Senin, 27 April 2026 | 17.17 WIB

Akui Suka Dugem dan Punya Banyak Teman Cowok, Jennifer Coppen Kerap Melakukan Seks Bebas? Begini Klarifikasinya - Image
Infotainment

Akui Suka Dugem dan Punya Banyak Teman Cowok, Jennifer Coppen Kerap Melakukan Seks Bebas? Begini Klarifikasinya

Selasa, 17 Februari 2026 | 18.53 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore