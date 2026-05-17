Pernikahan Jennifer Coppen- Justin Hubner Bakal Digelar di Bali Pada Juni 2026

JawaPos.com - Kabar bahagia pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner direncanakan akan digelar pada pertengahan tahun 2026. Pernikahan mereka bakal digelar di Pulau Dewata dengan mengusung tema internasional.
"Yang bisa aku kasih tahu, pernikahan di bulan Juni di Bali, tapi untuk tanggalnya belum bisa aku spill sekarang," ujar Jennifer Coppen saat ditemui di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/5).
Meski belum bisa diunggap tanggal pasti, Jennifer Coppen memastikan tanggal pernikahan akan digelar pada minggu-minggu awal di bulan Juni 2026.
Dia juga masih enggan membeberkan lokasi detail pernikahan. Namun yang bisa dia bocorkan saat ini pernikahan akan digelar di Bali. Terkait konsep pernikahan, menurut Jennifer Coppen, akan menggunakan adat dan tema internasional.
"Konsepnya ada adat Indonesia dan ada tema international. Satu hari adat, satu hari internasional, kurang lebih seperti itu. Jadi, pernikahannya digelar selama dua hari," ungkap Jennifer Coppen.
Persiapan pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen sudah tuntas sekitar 90 persen. Untuk fitting baju pengantin, sudah memasuki tahap akhir untuk pematangan dan fiksasi sebelum digunakan pada hari H nanti.
"Persiapan pernikahan sudah sangat mantap, sudah sekitar 90 persen," ujar Jennifer Coppen.
Menurut dia, pemilihan bulan Juni sebagai hari bahagia pernikahan menyesuaikan dengan waktu libur Justin Hubner dari pertandingan sepak bola, mengingat jadwal pertandingannya kabarnya sangat padat sepanjang tahun 2026.
