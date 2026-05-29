Andre Rizal Hanafi
Jumat, 29 Mei 2026 | 13.18 WIB

Augusto Batalla Hentikan Final UEFA Conference League Demi Selamatkan Nyawa Suporter

Penjaga gawang asal argentina Augusto Batalla berbicara kepada wasit soal penonton kolaps di tribun saat finas UEFA Conference League. (Istimewa)

JawaPos.com - Momen menyentuh terjadi dalam laga Final UEFA Conference League ketika kiper asal Argentina Augusto Batalla menunjukkan aksi kemanusiaan yang mendapat pujian luas dari publik sepak bola dunia.

Di tengah pertandingan Final UEFA Conference League yang berlangsung sengit dan masih tanpa gol, Augusto Batalla justru mengalihkan fokusnya bukan kepada jalannya pertandingan. Melainkan kepada kondisi seorang suporter yang mengalami masalah medis serius di tribun penonton.

Insiden tersebut terjadi saat pertandingan Final UEFA Conference League berjalan dalam tensi tinggi. Banyak pemain masih fokus pada strategi dan tekanan laga final.

Namun Augusto Batalla melihat ada situasi darurat di salah satu sisi tribun stadion. Tanpa menunggu instruksi siapa pun, penjaga gawang Rayo Vallecano itu langsung duduk di tengah lapangan sambil mengangkat tangan sebagai tanda agar pertandingan dihentikan.

Tindakannya sempat membuat pemain lain dan wasit kebingungan. Namun Batalla terus memberi isyarat ke arah tribun agar petugas medis segera memberikan pertolongan kepada penonton yang membutuhkan bantuan.

Tak berhenti sampai di situ, Batalla juga terlihat berdiri dan menunjuk langsung ke area tribun sambil berbicara kepada wasit untuk memastikan situasi tersebut benar-benar diperhatikan. Aksi cepat itu akhirnya membuat tim medis bergerak lebih sigap menuju lokasi penonton yang mengalami keadaan darurat.

Momen tersebut langsung mendapat respons positif dari banyak pihak. Di media sosial, nama Augusto Batalla menjadi perbincangan hangat. Banyak penggemar sepak bola memuji kepeduliannya yang dianggap menunjukkan sisi paling manusiawi dari olahraga.

Dalam pertandingan sebesar final kompetisi Eropa, fokus pemain biasanya hanya tertuju pada kemenangan dan trofi. Namun Batalla memperlihatkan bahwa ada hal yang jauh lebih penting dibanding hasil pertandingan, yaitu keselamatan manusia.

Aksi itu juga menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal rivalitas, skor akhir, atau perebutan gelar. Di balik atmosfer kompetitif, olahraga tetap memiliki nilai solidaritas dan empati yang harus dijaga.

