Prediksi UEFA Conference League: Fiorentina vs Crystal Palace, Siapa Lolos ke Semifinal?

JawaPos.com - Pertandingan leg kedua perempat final UEFA Conference League 2025/2026 antara Fiorentina dan Crystal Palace akan menjadi ujian berat bagi tuan rumah.

Laga yang digelar di Stadio Artemio Franchi pada Jumat, 17 April 2026 dini hari WIB ini menghadirkan skenario yang cukup timpang jika melihat hasil leg pertama.

Fiorentina datang dengan beban besar setelah kalah telak 0-3 saat bertandang ke markas Crystal Palace di London.

Hasil tersebut membuat peluang mereka untuk melangkah ke semifinal menjadi sangat tipis. Tim asal Italia itu kini tidak hanya butuh kemenangan, tetapi juga harus mencetak minimal tiga gol tanpa kebobolan untuk memaksakan perpanjangan waktu.

Situasi ini jelas bukan hal yang ideal bagi Fiorentina. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya di kompetisi Eropa, mereka kerap kesulitan ketika harus mengejar defisit agregat besar.

Catatan tersebut menjadi bayangan yang cukup mengkhawatirkan, apalagi tekanan bermain di kandang sendiri juga tidak bisa dianggap remeh.

Meski demikian, ada sedikit modal positif yang bisa dibawa Fiorentina ke laga ini. Mereka baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Lazio di Serie A.

Hasil itu setidaknya memberi dorongan kepercayaan diri, terutama dalam menjaga konsistensi lini belakang yang sempat menjadi sorotan.