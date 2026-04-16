Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
16 April 2026, 17.43 WIB

Prediksi UEFA Conference League: Fiorentina vs Crystal Palace, Siapa Lolos ke Semifinal?

Fiorentina vs Crystal Palace akan menjalani leg kedua perempat final UEFA Conference League. (Dok. Fiorentina)

JawaPos.com - Pertandingan leg kedua perempat final UEFA Conference League 2025/2026 antara Fiorentina dan Crystal Palace akan menjadi ujian berat bagi tuan rumah.

Laga yang digelar di Stadio Artemio Franchi pada Jumat, 17 April 2026 dini hari WIB ini menghadirkan skenario yang cukup timpang jika melihat hasil leg pertama.

Fiorentina datang dengan beban besar setelah kalah telak 0-3 saat bertandang ke markas Crystal Palace di London.

Hasil tersebut membuat peluang mereka untuk melangkah ke semifinal menjadi sangat tipis. Tim asal Italia itu kini tidak hanya butuh kemenangan, tetapi juga harus mencetak minimal tiga gol tanpa kebobolan untuk memaksakan perpanjangan waktu.

Situasi ini jelas bukan hal yang ideal bagi Fiorentina. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya di kompetisi Eropa, mereka kerap kesulitan ketika harus mengejar defisit agregat besar.

Catatan tersebut menjadi bayangan yang cukup mengkhawatirkan, apalagi tekanan bermain di kandang sendiri juga tidak bisa dianggap remeh.

Meski demikian, ada sedikit modal positif yang bisa dibawa Fiorentina ke laga ini. Mereka baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Lazio di Serie A.

Hasil itu setidaknya memberi dorongan kepercayaan diri, terutama dalam menjaga konsistensi lini belakang yang sempat menjadi sorotan.

Namun, tantangan terbesar justru ada pada lini serang. Fiorentina dipastikan kehilangan beberapa pemain penting, termasuk Dodo yang absen karena akumulasi kartu. Selain itu, kondisi Moise Kean yang masih diragukan tampil membuat opsi di lini depan menjadi terbatas.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Pio Esposito Kecewa Berat Inter Milan Hanya Raih Hasil Imbang Lawan Fiorentina - Image
Sepak Bola Dunia

Pio Esposito Kecewa Berat Inter Milan Hanya Raih Hasil Imbang Lawan Fiorentina

24 Maret 2026, 04.21 WIB

Klasemen Liga Italia: Inter Milan Masih di Pucuk meski Diimbangi Fiorentina - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Italia: Inter Milan Masih di Pucuk meski Diimbangi Fiorentina

24 Maret 2026, 02.35 WIB

Fiorentina Hingga Crystal Palace Melangkah ke Perempat Final Liga Conference - Image
Sepak Bola Dunia

Fiorentina Hingga Crystal Palace Melangkah ke Perempat Final Liga Conference

20 Maret 2026, 14.08 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore