Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 27 Mei 2026 | 18.58 WIB

Pamit dari Real Madrid, Dani Carvajal Beri Hadiah pada Carlo Ancelotti

Dani Carvajal mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid dengan momen emosional dan hadiah spesial untuk Carlo Ancelotti. (ig @madrid_my_dna) - Image

Dani Carvajal mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid dengan momen emosional dan hadiah spesial untuk Carlo Ancelotti. (ig @madrid_my_dna)

JawaPos.com - Perjalanan panjang Dani Carvajal bersama Real Madrid akhirnya benar-benar mencapai garis akhir. Setelah memainkan laga terakhirnya di Santiago Bernabeu melawan Athletic Club, bek kanan veteran itu resmi menutup babak penting dalam kariernya bersama Los Blancos.

Meski perpisahan tersebut penuh emosi, Dani Carvajal memastikan dirinya tidak pergi tanpa meninggalkan momen spesial untuk Carlo Ancelotti, pelatih yang punya peran besar dalam karirnya di Real Madrid.

Melansir Madrid Universal, tak lama setelah resmi berpamitan dengan klub, Dani Carvajal dikabarkan mengirim hadiah khusus kepada Carlo Ancelotti berupa jersey Real Madrid bertanda tangan dengan nomor punggung 2 miliknya.

Namun yang paling menyentuh justru pesan yang ia tuliskan di atas jersey tersebut.

”Carlo, sungguh suatu kehormatan memiliki Anda sebagai pelatih saya. Anda yang terbaik dari semuanya, tetapi yang akan paling saya ingat adalah kepribadian Anda. Saya telah mendapatkan seorang teman seumur hidup,” tulis Dani Carvajal.

Respons Hangat dari Carlo Ancelotti

Ancelotti pun langsung membalas gesture manis tersebut lewat media sosial. Pelatih asal Italia itu mengunggah foto jersey pemberian Carvajal sambil menuliskan pesan singkat namun penuh makna.

”Beberapa hal bertahan selamanya. Terima kasih, temanku,” jawab Carlo Ancelotti.

Momen tersebut langsung menyentuh banyak fans Real Madrid, terutama karena hubungan antara Carvajal dan Ancelotti memang dikenal sangat dekat selama bertahun-tahun.

Ancelotti Jadi Sosok Penting dalam Karir Carvajal

Hubungan spesial mereka dimulai pada 2013. Saat itu, Carvajal baru saja menjalani musim impresif bersama Bayer Leverkusen setelah meninggalkan akademi Real Madrid. Ancelotti yang baru datang ke Bernabeu kemudian memutuskan membawa sang bek kembali ke klub.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Rumor Transfer La Liga: Antonio Rudiger Setujui Kontrak Baru Bersama Real Madrid Hingga 2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Rumor Transfer La Liga: Antonio Rudiger Setujui Kontrak Baru Bersama Real Madrid Hingga 2027

Rabu, 27 Mei 2026 | 15.56 WIB

Sejarah Baru Tercipta, Tak Ada Nama Pemain Real Madrid di Skuad Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Sejarah Baru Tercipta, Tak Ada Nama Pemain Real Madrid di Skuad Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026

Selasa, 26 Mei 2026 | 08.12 WIB

Luis de la Fuente Tegaskan Alasan Tak Panggil Pemain Real Madrid ke Skuad Spanyol Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Luis de la Fuente Tegaskan Alasan Tak Panggil Pemain Real Madrid ke Skuad Spanyol Piala Dunia 2026

Selasa, 26 Mei 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan - Image
1

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani

4

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

5

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

6

Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran

7

Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi

8

Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore