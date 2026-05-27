Pamit dari Real Madrid, Dani Carvajal Beri Hadiah pada Carlo Ancelotti

JawaPos.com - Perjalanan panjang Dani Carvajal bersama Real Madrid akhirnya benar-benar mencapai garis akhir. Setelah memainkan laga terakhirnya di Santiago Bernabeu melawan Athletic Club, bek kanan veteran itu resmi menutup babak penting dalam kariernya bersama Los Blancos.

Meski perpisahan tersebut penuh emosi, Dani Carvajal memastikan dirinya tidak pergi tanpa meninggalkan momen spesial untuk Carlo Ancelotti, pelatih yang punya peran besar dalam karirnya di Real Madrid.

Melansir Madrid Universal, tak lama setelah resmi berpamitan dengan klub, Dani Carvajal dikabarkan mengirim hadiah khusus kepada Carlo Ancelotti berupa jersey Real Madrid bertanda tangan dengan nomor punggung 2 miliknya.

Namun yang paling menyentuh justru pesan yang ia tuliskan di atas jersey tersebut.

”Carlo, sungguh suatu kehormatan memiliki Anda sebagai pelatih saya. Anda yang terbaik dari semuanya, tetapi yang akan paling saya ingat adalah kepribadian Anda. Saya telah mendapatkan seorang teman seumur hidup,” tulis Dani Carvajal.

Respons Hangat dari Carlo Ancelotti Ancelotti pun langsung membalas gesture manis tersebut lewat media sosial. Pelatih asal Italia itu mengunggah foto jersey pemberian Carvajal sambil menuliskan pesan singkat namun penuh makna.

”Beberapa hal bertahan selamanya. Terima kasih, temanku,” jawab Carlo Ancelotti.

Momen tersebut langsung menyentuh banyak fans Real Madrid, terutama karena hubungan antara Carvajal dan Ancelotti memang dikenal sangat dekat selama bertahun-tahun.