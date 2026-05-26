Perpisahan Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool Sisakan Misteri Besar Soal Masa Depannya

JawaPos.com – Mohamed Salah resmi mengakhiri perjalanannya bersama Liverpool F.C, setelah bertahun-tahun menjadi sosok penting dalam masa kejayaan klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (26/5), penyerang asal Mesir tersebut memainkan laga terakhirnya di Anfield dengan penuh emosi sekaligus meninggalkan sejumlah pencapaian bersejarah. Namun, kepergiannya juga memunculkan tanda tanya besar mengenai destinasi karier berikutnya.

Dalam pertandingan perpisahan melawan Brentford F.C, Salah mencatat assist untuk gol yang dicetak Curtis Jones dalam hasil imbang 1-1. Catatan itu membuatnya menjadi pemberi assist terbanyak Liverpool di kompetisi Premier League dengan total 93 assist, melampaui rekor milik Steven Gerrard.

Rekor tersebut semakin mengukuhkan status Salah sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah klub.

Sejak bergabung pada 2017, Salah menjadi bagian penting dari generasi emas Liverpool yang berhasil meraih berbagai gelar bergengsi. Bersama tim, ia membantu klub memenangkan Liga Champions, Premier League, hingga Piala Dunia Antarklub.

Kesuksesan yang diraih Salah menjadikannya sebagai salah satu figur sentral dalam kebangkitan Liverpool di level domestik maupun Eropa.

Dalam perpisahannya, Salah mengaku diliputi emosi mendalam saat meninggalkan Anfield. Ia menyebut telah banyak menangis dan merasa bangga karena berhasil meraih hampir seluruh pencapaian yang diimpikan bersama klub.