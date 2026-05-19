Robert Lewandowski Hengkang, Hansi Flick Minta Barcelona Cari Striker Baru

JawaPos.com - Kepergian Robert Lewandowski membuat Barcelona langsung bergerak mencari penyerang baru untuk musim depan. Pelatih Hansi Flick bahkan secara terbuka mengakui bahwa Blaugrana membutuhkan sosok nomor 9 baru yang mampu menjadi mesin gol tim.

Lewandowski dipastikan meninggalkan Barcelona setelah empat musim bersama klub Catalan tersebut. Kehilangan striker berpengalaman seperti dirinya jelas menjadi tantangan besar bagi Flick dalam membangun lini depan Barca musim depan.

Karena itu, melansir Barca Blaugranes, pelatih asal Jerman tersebut menegaskan bahwa prioritas utama klub di bursa transfer adalah mencari pencetak gol murni.

”Saya senang dengan perpisahan yang diberikan kepada Robert. Dia orang yang hebat dan pemain top. Kita perlu mencari pemain nomor 9 yang sesuai dengan filosofi kita, tetapi yang terpenting adalah dia mencetak gol,” kata Flick.

Flick Tetap Percaya dengan Skuad Barcelona Meski Barcelona sedang berburu striker baru, Flick tetap menunjukkan kepercayaan penuh kepada pemain-pemain yang sudah ada di dalam skuad. Dia menilai timnya masih memiliki banyak pemain berkualitas yang mampu memberikan kontribusi besar musim depan.

“Kita harus menunggu. Yang saya yakini adalah kita memiliki pemain-pemain yang sangat bagus yang telah dan akan memberikan banyak hal kepada kita,” kata Hansi Flick.

Baca Juga:Lima Pemain yang Bisa Diboyong Xabi Alonso ke Chelsea

Belakangan ini, Barcelona memang mulai dikaitkan dengan beberapa nama penyerang top untuk menggantikan Lewandowski. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan resmi soal siapa yang akan menjadi target utama mereka.

Flick Beri Penghormatan untuk Lewandowski Selain membahas rencana transfer, Flick juga memberikan penghormatan khusus kepada Lewandowski usai laga kandang terakhir sang striker bersama Barcelona. Pelatih asal Jerman itu mengaku cukup emosional karena memiliki hubungan dekat dengan mantan anak asuhnya tersebut.