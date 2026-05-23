Marcus Rashford Betah di Barcelona, Hansi Flick Minta Manchester United Turunkan Harga Transfer

JawaPos.com - Kabar soal masa depan Marcus Rashford mulai menemukan titik terang. Penyerang Inggris tersebut masih jadi bagian penting rencana Barcelona untuk musim 2026/2027. Hal ini mendapat dukungan langsung dari pelatih Barcelona, Hansi Flick. Laporan media Spanyol menyebut Flick bicara langsung dengan Rashford beberapa hari lalu.

Dalam obrolan tersebut, pelatih asal Jerman itu menegaskan ingin Rashford tetap di Camp Nou musim depan. Pesan itu jadi dorongan besar bagi Rashford, yang dari awal ingin lanjut berkarier di Barcelona.

Penyerang 28 tahun itu merasa nyaman di Catalunya. Dia tidak ingin kembali ke MU atau menerima tawaran klub lain. Sejak dipinjamkan ke Barcelona musim lalu, Rashford tunjukkan performa stabil. Ia main 49 laga di semua kompetisi dengan 14 gol dan 14 assist.

Fleksibilitasnya main di berbagai posisi depan jadi alasan Flick ingin pertahankan Rashford. Selain kontribusi di lapangan, Rashford juga cepat beradaptasi dengan suasana ruang ganti Barcelona.

Hubungannya dengan rekan-rekan setimnya berjalan baik dan dukungan suporter bikin dia makin percaya diri. Meski kedua pihak ingin lanjut kerja sama, negosiasi transfer diprediksi masih lama.

Sampai saat ini, Barcelona dan MU belum mencapai kesepakatan baru terkait status permanen Rashford. Sebelumnya, mereka sepakati opsi beli senilai EUR 30 juta dalam kontrak pinjaman.

Namun Barcelona belum siap menebus harga yang diinginkan MU itu, karena pertimbangan kondisi finansial klub. Karena itulah, manajemen Blaugrana mencoba mencari jalan tengah. Salah satu opsi adalah perpanjang masa pinjaman atau nego nilai transfer lebih rendah. Di sisi lain, MU belum menunjukkan tanda-tanda mau menurunkan harga.