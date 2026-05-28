Barcelona Siapkan Pembelian Lebih Besar, Transfer Anthony Gordon Disebut Baru Permulaan

JawaPos.com - Barcelona benar-benar serius membangun skuad baru untuk musim depan. Transfer Anthony Gordon dari Newcastle United hampir rampung, sebagai awal rencana besar klub Catalan di bursa transfer musim panas.

Pemain sayap timnas Inggris itu dikabarkan segera menjalani tes medis setelah Barcelona mencapai kesepakatan senilai €70 juta dengan Newcastle. Melansir Barca Blaugranes, menurut reporter Jose Alvarez, langkah Barcelona tidak akan berhenti di sana. Dia bahkan menyebut transfer Anthony Gordon hanya sebagai peringatan awal sebelum klub melakukan investasi yang lebih besar lagi.

“Barça menunjukkan kekuatan dan pengaruh ekonominya untuk mendapatkan pemain yang diinginkan Bayern dan Liverpool,” tulis Alvarez di X.

“Kami sudah memberi tahu Anda sejak lama bahwa Barça akan melakukan investasi besar musim panas ini, dan 70 juta ini hanyalah permulaan. Akan ada investasi yang lebih besar lagi. Anggap saja ini sebagai peringatan," imbuh dia.

Pernyataan tersebut langsung memunculkan banyak spekulasi di kalangan pendukung Barcelona. Apalagi, klub memang masih disebut ingin mendatangkan satu penyerang baru meski sudah hampir mendapatkan Gordon.

Beberapa nama besar kini terus dikaitkan dengan Blaugrana, termasuk Julian Alvarez dan Joao Pedro. Julian Alvarez menjadi salah satu target yang paling menarik perhatian. Penyerang asal Argentina itu dianggap cocok dengan gaya permainan Hansi Flick karena punya mobilitas tinggi, agresif saat menekan lawan, dan mampu bermain di beberapa posisi lini depan.

Sementara itu, Joao Pedro juga terus masuk radar Barcelona setelah tampil impresif dalam beberapa musim terakhir. Kedua pemain tersebut diperkirakan bisa menelan biaya transfer yang bahkan lebih mahal dibanding Gordon.

Jika rumor ini benar terjadi, maka Barcelona sedang bersiap memasuki era baru dengan lini serang yang benar-benar berbeda musim depan. Kepergian Robert Lewandowski membuat Blaugrana membutuhkan sosok baru untuk menjadi pusat serangan. Kehadiran Gordon kemungkinan baru menjadi langkah awal sebelum Barca mendatangkan striker kelas atas lainnya.