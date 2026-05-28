M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 29 Mei 2026 | 00.59 WIB

Prediksi Line Up Barcelona Setelah Anthony Gordon Bergabung, Layak Jadi Pengganti Lewandowski?

Anthony Gordon semakin dekat bergabung dengan Barcelona. (ig @anthonygordon)

JawaPos.com - Barcelona akan segera mendapatkan rekrutan besar pertama mereka musim panas ini setelah Anthony Gordon semakin dekat bergabung dari Newcastle United. Winger timnas Inggris itu disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Blaugrana, sementara kedua klub juga telah menyetujui transfer sekitar £70 juta.

Kedatangan Anthony Gordon memunculkan banyak pertanyaan soal bagaimana Hansi Flick akan menyusun lini serang Barcelona musim depan. Terlebih lagi, Barça masih berusaha mencari sosok yang benar-benar mampu mengisi kekosongan setelah kepergian Robert Lewandowski.

Lalu, seperti apa kemungkinan line up Barcelona dengan Gordon di dalamnya? Apakah dia cukup layak menjadi pengganti Robert Lewandowski? Melansir Sports Mole, berikut ini prediksi line up Barcelona setelah bergabungnya Anthony Gordon.

Gordon Jadi Winger Kiri Utama Barcelona?

Posisi natural Gordon sejatinya adalah di sisi kiri penyerangan. Karena itu, skenario paling realistis adalah dia mengisi peran yang sebelumnya ditempati Marcus Rashford selama masa peminjaman. Dalam formasi 4-3-3 milik Hansi Flick, Gordon kemungkinan besar akan bermain di sisi kiri, dengan Lamine Yamal tetap menjadi andalan di sayap kanan.

Prediksi line up Barcelona

Kiper: Joan Garcia
Belakang: Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde
Tengah: Pedri, De Jong, Dani Olmo
Depan: Gordon, Ferran Torres, Lamine Yamal

Dalam skema ini, Gordon akan memberi keseimbangan lewat kecepatan, pressing agresif, dan kemampuan menusuk dari sisi kiri. Karakter bermainnya bahkan dianggap sangat cocok dengan gaya sepak bola intens milik Flick yang mengandalkan tekanan tinggi dan transisi cepat.

Bisa Jadi Senjata Bersama Raphinha

Ada juga kemungkinan Flick mencoba memainkan Gordon dan Raphinha secara bersamaan. Skenario ini membuat Raphinha bergeser lebih ke tengah sebagai playmaker atau nomor 10, sementara Gordon tetap bermain melebar di sisi kiri.

Line up alternatif

Kiper: Joan Garcia
Belakang: Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde
Tengah: Pedri, De Jong
Playmaker: Raphinha
Depan: Gordon, Ferran Torres, Lamine Yamal

Secara teori, kombinasi ini terlihat sangat menyerang dan penuh kreativitas. Namun, ada konsekuensi besar karena Dani Olmo atau Fermin Lopez kemungkinan harus rela memulai laga dari bangku cadangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
