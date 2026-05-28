Prediksi Line Up Barcelona Setelah Anthony Gordon Bergabung, Layak Jadi Pengganti Lewandowski?

JawaPos.com - Barcelona akan segera mendapatkan rekrutan besar pertama mereka musim panas ini setelah Anthony Gordon semakin dekat bergabung dari Newcastle United. Winger timnas Inggris itu disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Blaugrana, sementara kedua klub juga telah menyetujui transfer sekitar £70 juta.

Kedatangan Anthony Gordon memunculkan banyak pertanyaan soal bagaimana Hansi Flick akan menyusun lini serang Barcelona musim depan. Terlebih lagi, Barça masih berusaha mencari sosok yang benar-benar mampu mengisi kekosongan setelah kepergian Robert Lewandowski.

Lalu, seperti apa kemungkinan line up Barcelona dengan Gordon di dalamnya? Apakah dia cukup layak menjadi pengganti Robert Lewandowski? Melansir Sports Mole, berikut ini prediksi line up Barcelona setelah bergabungnya Anthony Gordon.

Gordon Jadi Winger Kiri Utama Barcelona? Posisi natural Gordon sejatinya adalah di sisi kiri penyerangan. Karena itu, skenario paling realistis adalah dia mengisi peran yang sebelumnya ditempati Marcus Rashford selama masa peminjaman. Dalam formasi 4-3-3 milik Hansi Flick, Gordon kemungkinan besar akan bermain di sisi kiri, dengan Lamine Yamal tetap menjadi andalan di sayap kanan.

Prediksi line up Barcelona Kiper: Joan Garcia

Belakang: Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde

Tengah: Pedri, De Jong, Dani Olmo

Depan: Gordon, Ferran Torres, Lamine Yamal

Dalam skema ini, Gordon akan memberi keseimbangan lewat kecepatan, pressing agresif, dan kemampuan menusuk dari sisi kiri. Karakter bermainnya bahkan dianggap sangat cocok dengan gaya sepak bola intens milik Flick yang mengandalkan tekanan tinggi dan transisi cepat.

Bisa Jadi Senjata Bersama Raphinha Ada juga kemungkinan Flick mencoba memainkan Gordon dan Raphinha secara bersamaan. Skenario ini membuat Raphinha bergeser lebih ke tengah sebagai playmaker atau nomor 10, sementara Gordon tetap bermain melebar di sisi kiri.

Line up alternatif Kiper: Joan Garcia

Belakang: Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde

Tengah: Pedri, De Jong

Playmaker: Raphinha

Depan: Gordon, Ferran Torres, Lamine Yamal