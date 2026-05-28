Barcelona Siap Pecahkan Rekor! Segini Tawaran Perdana Blaugrana untuk Julian Alvarez!

Julian Alvarez (Instagram @juliaanalvarez)
JawaPos.com - Manajemen Barcelona tampaknya tidak ingin sekadar menjadi pengagum rahasia Julian Alvarez. Klub raksasa Catalan tersebut dilaporkan mulai melancarkan manuver senyap namun agresif untuk memboyong striker timnas Argentina itu dari Atletico Madrid.
Dilansir melalui media Spanyol Diario Sport, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, kedapatan menggelar pertemuan rahasi pada Rabu sore waktu setempat. Awalnya, pertemuan itu hanya dihadiri oleh para perantara. Namun, tensi pembicaraan langsung naik ketika agen resmi Alvarez, Fernando Hidalgo, tiba-tiba ikut merapat.
Pembicaraan alot tersebut berlangsung selama lebih dari empat jam di sebuah hotel. Saking seriusnya proyek ini, Presiden Barca Joan Laporta bahkan kedapatan ikut menyambangi lokasi setelah sang agen pergi.
Barca dikabarkan tengah menyiapkan proposal pembuka senilai EUR 90 juta (sekitar Rp 1,86 triliun) ditambah sejumlah bonus performa. Angka yang fantastis, namun Deco dan kolega sadar betul bahwa mempreteli bintang Los Colchoneros itu bukanlah perkara gampang.
"Ini bukan negosiasi kilat seperti transfer Anthony Gordon kemarin. Atletico bakal pasang pagar tinggi-tinggi. Ditambah lagi, ada PSG yang siap jor-joran duit dan Arsenal yang terus mengintip peluang," bisik salah satu sumber internal yang ikut dalam pertemuan tersebut, dikutip melalui laman Sport, Kamis (28/5).
Meski jalannya bakal terjal dan berliku, kubu Blaugrana punya modal berharga: hati sang pemain. Dalam beberapa pekan terakhir, manajemen Barca kabarnya sempat "menantang" Alvarez untuk menunjukkan sikap. Hasilnya? Striker berjuluk La Arana (Si Laba-Laba) itu dilaporkan sudah memberi kode keras bahwa Camp Nou adalah destinasi impiannya.
Sinyal hijau dari Alvarez itulah yang akhirnya melunakkan sang agen untuk mau duduk satu meja secara langsung dengan pihak Barca. Kendati demikian, internal Barca tidak jemawa. Mereka tetap membumi karena sadar krisis finansial klub masih menjadi batu sandungan terbesar. Namun sejarah membuktikan, jika pemain sudah ngebet pindah, klub pemilik biasanya bakal melunak.
Ketertarikan Barca terhadap Alvarez ternyata bukan sekadar panic buying atau memanfaatkan momentum. Ini adalah proyek jangka panjang yang sudah digodok matang. Entrenador Barca, Hansi Flick, disebut-sebut sudah turun tangan langsung merayu Alvarez lewat panggilan telepon dalam beberapa kesempatan.
Bahkan, Deco sudah menjalin komunikasi intensif dengan agen sang pemain sejak sebelum fajar tahun 2026 menyingsing. Bagi klub yang telah mengoleksi lima trofi liga champions itu, Alvarez bukan sekadar striker pelapis, melainkan sosok suksesor yang diproyeksikan menjadi wajah utama proyek jangka panjang klub hingga satu dekade ke depan.
