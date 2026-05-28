Andre Rizal Hanafi
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.48 WIB

Julian Alvarez Tolak Kontrak Baru Atletico Madrid, Barcelona Jadi Tujuan Utama Musim Depan

Barcelona pesimistis merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid. (Instagram/@juliaanalvarez)

JawaPos.com - Bursa transfer musim panas Eropa mulai memunculkan saga besar. Penyerang Argentina, Julian Alvarez, dikabarkan sudah menentukan arah masa depannya dan ingin meninggalkan Atletico Madrid pada akhir musim 2025/2026.

Laporan media Spanyol Marca menyebut Alvarez tidak tertarik memperpanjang kontraknya bersama Atletico meski pihak klub sudah menyiapkan penawaran kenaikan gaji.

Penyerang berusia 26 tahun itu disebut ingin mencari tantangan baru dan menjadikan FC Barcelona sebagai destinasi utama.

Keinginan Alvarez tentu menjadi kabar menarik bagi Barcelona yang sedang mencari sosok penyerang jangka panjang. Apalagi, usia Robert Lewandowski sudah tidak muda lagi dan klub mulai menyiapkan regenerasi di lini depan.

Namun, transfer ini dipastikan tidak akan berjalan mudah. Atletico Madrid memegang posisi kuat karena Alvarez masih terikat kontrak panjang. Klub asal ibu kota Spanyol itu bahkan dikabarkan hanya mau membuka pembicaraan jika ada tawaran minimal EUR 150 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun.

Angka tersebut menjadi tantangan besar bagi Barcelona yang masih harus berhati-hati dalam pengeluaran akibat kondisi finansial klub beberapa musim terakhir.

Meski begitu, manajemen Blaugrana disebut tetap mencoba mencari celah agar negosiasi bisa berjalan.

Salah satu opsi yang mulai muncul adalah skema pertukaran pemain. Atletico dikabarkan terbuka menerima beberapa pemain Barcelona untuk menurunkan nilai transfer Alvarez. Walau demikian, belum ada nama pasti yang masuk pembicaraan resmi.

Di tengah situasi tersebut, Barcelona juga tidak sendirian. Paris Saint-Germain dan Arsenal FC disebut ikut memantau perkembangan Alvarez dan siap bersaing mendapatkan tanda tangannya.

