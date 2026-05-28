Declan Rice Kirim Pesan Emosional untuk West Ham Setelah Resmi Terdegradasi

JawaPos.com - Declan Rice menikmati momen manis bersama Arsenal usai mengangkat trofi Premier League pada Minggu lalu. Namun, di tengah suasana perayaan tersebut, ada satu kabar yang tetap membuat sang gelandang merasa kecewa.

Setelah Arsenal menang 2-1 atas Crystal Palace, Rice sempat meninggalkan lapangan sebelum kembali untuk memantau hasil pertandingan lain. Saat mengetahui West Ham menang tetapi Tottenham juga meraih kemenangan, ekspresi kecewa langsung terlihat di wajahnya.

Melansir Daily Cannon, hasil tersebut memastikan West Ham harus terdegradasi dari Premier League musim ini. Meski kini sudah menjadi pemain Arsenal, Rice rupanya masih menyimpan kedekatan emosional yang kuat dengan mantan klubnya itu.

“Saya sangat sedih melihat West Ham terdegradasi,” tulis Rice di Instagram pada hari Selasa. “Sebuah klub yang sangat berarti bagi saya.”

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang tanpa semua yang telah dilakukan klub untuk saya. Dengan demikian, saya tidak ragu mereka akan kembali ke tempat yang seharusnya di Liga Primer dalam waktu singkat. Saya akan selalu mendukung mereka.”

Pesan tersebut langsung mendapat respons positif dari banyak pendukung West Ham. Meski sudah hengkang dan sukses bersama Arsenal, Rice tetap dianggap sebagai salah satu pemain yang benar-benar peduli dengan klub London Timur tersebut.

Secara kualitas, West Ham memang diprediksi bakal menjadi salah satu kandidat kuat untuk promosi kembali musim depan. Namun, perjalanan di Championship jelas tidak akan mudah.

Leicester City menjadi contoh nyata bagaimana klub besar bisa terjebak dalam situasi sulit setelah terdegradasi. Setelah turun kasta pada musim 2024/25, mereka justru mengalami musim buruk berikutnya hingga kembali turun ke League One.