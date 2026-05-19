Arsenal Bungkam Burnley! Declan Rice: Tinggal Satu Laga Lagi

JawaPos.com - Declan Rice tinggal selangkah lagi mengantarkan Arsenal jadi juara setelah mengalahkan Burnley di Liga Inggris pekan ke-37. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Selasa (19/5).

Kemenangan yang diraih Arsenal membuat mereka masih bertahan di puncak klasemen sementara dan menjaga peluang untuk merengkuh gelar Liga Inggris. Laga terakhir melawan Crystal Palace pada 24 Mei akan menjadi penentu.

"Semuanya ada di tangan kita. Kita telah membalikkan keadaan, kita telah memenangkan setiap pertandingan sejak kekalahan terakhir kita. Itulah yang selalu kita coba lakukan, terus menang, tetap positif. Kita belum memenangkannya, masih ada satu pertandingan lagi - hari Minggu akan menjadi pertandingan yang sesungguhnya," kata Declan Rice yang dikutip laman resmi Arsenal, Selasa (19/5).

Menang dengan skor tipis 1-0 bukanlah masalah bagi Declan Rice karena Arsenal berhasil meraih tiga poin. Bagi gelandang berusia 27 tahun tersebut, Arsenal seharusnya bisa mencetak dua atau tiga gol di babak pertama.

"Tiga poin tetaplah tiga poin. Di babak pertama, sekali lagi, kami menunjukkan apa yang telah kami lakukan dalam beberapa minggu terakhir; permainan sepak bola yang sangat bagus dan seharusnya bisa unggul dua atau tiga poin. Paruh kedua memang akan selalu sulit karena kondisi musim saat ini dan besarnya taruhan yang ada di depan kita," ujar Rice.

Pujian diberikan kepada barisan lini belakang Arsenal yang kembali meraih clean sheet untuk keempat kalinya secara beruntun. Hingga pekan ke-37, The Gunners sudah mengoleksi 19 clean sheet.

"Sejujurnya, saya tidak tahu di mana klub ini akan berada tanpa seluruh lini belakang dan kiper. Hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya, cara mereka berkomitmen untuk berlatih setiap hari, cara mereka selalu siap setiap minggu dan apa yang mereka berikan untuk berjuang demi klub ini sungguh luar biasa," puji Rice.

"Mereka pantas mendapatkan semua yang mereka miliki. Saya pikir itu adalah 18 clean sheet di atas apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa musim terakhir. Mereka pantas mendapatkan sesuatu, lini belakang itu, atas kerja keras yang mereka lakukan untuk kita semua," pungkas gelandang timnas Inggris tersebut.