Momen Emosional Declan Rice! Cek Skor West Ham Saat Arsenal Rayakan Gelar Liga Inggris 

Declan Rice rasakan momen campur aduk saat Arsenal rayakan gelar juara Liga Inggris sementara West Ham United terdegradasi. (Dok. Instagram/@the92bible_)
JawaPos.com - Declan Rice seharusnya menikmati salah satu malam terbaik dalam kariernya bersama Arsenal.
Gelandang Inggris itu baru saja membantu The Gunners mengakhiri penantian 22 tahun untuk kembali menjuarai Premier League setelah kemenangan 2-1 atas Crystal Palace.
Namun, di tengah suasana pesta juara Arsenal, Rice justru terlihat emosional ketika mengetahui kabar buruk dari mantan klubnya, West Ham United.
Rice Cek Skor West Ham Saat Arsenal Berpesta
Melansir Metro Sport, momen tersebut terjadi di Selhurst Park setelah pertandingan berakhir.
Sebelum kembali ke ruang ganti untuk persiapan seremoni trofi Premier League, Rice terlihat memeriksa hasil pertandingan lain untuk mengetahui nasib West Ham dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi.
West Ham sebenarnya berhasil menang meyakinkan 3-0 atas Leeds United. Tetapi hasil itu tetap tidak cukup menyelamatkan mereka karena Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Everton 1-0 dan finis dua poin di atas zona degradasi.
Begitu mengetahui West Ham resmi turun ke Championship, Rice langsung menunjukkan ekspresi kecewa.
Ia tampak menepuk-nepuk tangannya dengan frustrasi, lalu berjalan pergi sambil menggelengkan kepala.
West Ham Punya Tempat Khusus di Hati Rice
