Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 26 Mei 2026 | 00.42 WIB

Momen Emosional Declan Rice! Cek Skor West Ham Saat Arsenal Rayakan Gelar Liga Inggris 

Declan Rice rasakan momen campur aduk saat Arsenal rayakan gelar juara Liga Inggris sementara West Ham United terdegradasi. (Dok. Instagram/@the92bible_) - Image

Declan Rice rasakan momen campur aduk saat Arsenal rayakan gelar juara Liga Inggris sementara West Ham United terdegradasi. (Dok. Instagram/@the92bible_)

JawaPos.com - Declan Rice seharusnya menikmati salah satu malam terbaik dalam kariernya bersama Arsenal.

Gelandang Inggris itu baru saja membantu The Gunners mengakhiri penantian 22 tahun untuk kembali menjuarai Premier League setelah kemenangan 2-1 atas Crystal Palace.

Namun, di tengah suasana pesta juara Arsenal, Rice justru terlihat emosional ketika mengetahui kabar buruk dari mantan klubnya, West Ham United.

Rice Cek Skor West Ham Saat Arsenal Berpesta

Melansir Metro Sport, momen tersebut terjadi di Selhurst Park setelah pertandingan berakhir.

Sebelum kembali ke ruang ganti untuk persiapan seremoni trofi Premier League, Rice terlihat memeriksa hasil pertandingan lain untuk mengetahui nasib West Ham dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi.

West Ham sebenarnya berhasil menang meyakinkan 3-0 atas Leeds United. Tetapi hasil itu tetap tidak cukup menyelamatkan mereka karena Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Everton 1-0 dan finis dua poin di atas zona degradasi.

Begitu mengetahui West Ham resmi turun ke Championship, Rice langsung menunjukkan ekspresi kecewa.

Ia tampak menepuk-nepuk tangannya dengan frustrasi, lalu berjalan pergi sambil menggelengkan kepala.

West Ham Punya Tempat Khusus di Hati Rice

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Arsenal Cemas Jelang Final Liga Champions Lawan PSG, Noni Madueke dan Christian Norgaard dalam Pantauan? - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Cemas Jelang Final Liga Champions Lawan PSG, Noni Madueke dan Christian Norgaard dalam Pantauan?

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.35 WIB

Arsenal Menang Dramatis, Noni Madueke Ungkap Kondisinya Usai Sempat Terlihat Cedera Kontra Crystal Palace - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Menang Dramatis, Noni Madueke Ungkap Kondisinya Usai Sempat Terlihat Cedera Kontra Crystal Palace

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.07 WIB

Kontroversi Premier League: Arsenal Diuntungkan, West Ham Dirugikan - Image
Sepak Bola Dunia

Kontroversi Premier League: Arsenal Diuntungkan, West Ham Dirugikan

Rabu, 13 Mei 2026 | 19.59 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore