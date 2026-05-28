Arsene Wenger Prediksi Arsenal akan Kalahkan PSG di Final Liga Champions, Ini Alasannya

JawaPos.com - Arsene Wenger memberikan dukungannya kepada Arsenal jelang final Liga Champions melawan PSG akhir pekan ini. Mantan manajer legendaris The Gunners itu bahkan memprediksi tim asuhan Mikel Arteta mampu keluar sebagai juara.
Final yang akan digelar di Budapest pada Sabtu nanti memang menjadi salah satu pertandingan paling dinanti musim ini. Arsenal datang dengan status juara Premier League, sementara PSG berhasil mempertahankan dominasi mereka di Ligue 1 dan berambisi mempertahankan gelar Liga Champions.
Melansir Metro Sport, meski menilai laga ini berjalan sangat seimbang, Wenger mengaku sedikit lebih menjagokan Arsenal untuk mengangkat trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub.
"Saya ingin trofi ini dibawa ke Emirates karena trofi ini belum ada di sana," kata Wenger. "Kami pernah menyentuhnya sebelumnya – kami hanya berjarak tiga belas menit dari memenangkannya – jadi Anda ingin itu terjadi kali ini."
“Saya selalu mengatakan bahwa Anda bekerja di sebuah klub untuk memastikan klub tersebut berada dalam posisi yang baik agar dapat terus berkembang."
“Secara keseluruhan, saya percaya ini adalah tahap di mana kita bisa meraihnya. Saya masih percaya peluangnya fifty-fifty di final, dan jika saya harus bertaruh, saya akan bertaruh pada Arsenal lebih dari Paris Saint-Germain.”
“Saya merasa klub ini pantas mendapatkannya, musim ini pantas mendapatkannya, dan konsistensi tim ini pantas mendapatkannya.”
Baca Juga:Prediksi Ronald Koeman di Piala Dunia 2026! Arsenal Bikin Timnas Inggris Ubah Gaya Main Bersama Thomas Tuchel
Menurut Wenger, Arsenal kini terlihat semakin matang dan perlahan membangun mental juara yang dibutuhkan untuk memenangkan kompetisi sebesar Liga Champions.
“Saya pikir Arsenal perlahan-lahan telah membangun sejarah yang sekarang memungkinkan mereka untuk memenangkannya. Saya juga merasa sudah saatnya Arsenal mendominasi Liga Premier secara konsisten.”
Meski demikian, Wenger menegaskan bahwa laga final tetap memiliki tekanan yang berbeda dibanding pertandingan biasa. Karena itu, faktor mental dan fokus akan sangat menentukan hasil akhir.
“Final tetaplah final. Yang terpenting adalah tim Anda tidak terpengaruh atau terkesan oleh suasana pertandingan dan terus fokus pada apa yang mereka kuasai.”
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat