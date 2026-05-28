Arsene Wenger Prediksi Arsenal akan Kalahkan PSG di Final Liga Champions, Ini Alasannya

JawaPos.com - Arsene Wenger memberikan dukungannya kepada Arsenal jelang final Liga Champions melawan PSG akhir pekan ini. Mantan manajer legendaris The Gunners itu bahkan memprediksi tim asuhan Mikel Arteta mampu keluar sebagai juara.

Final yang akan digelar di Budapest pada Sabtu nanti memang menjadi salah satu pertandingan paling dinanti musim ini. Arsenal datang dengan status juara Premier League, sementara PSG berhasil mempertahankan dominasi mereka di Ligue 1 dan berambisi mempertahankan gelar Liga Champions.

Melansir Metro Sport, meski menilai laga ini berjalan sangat seimbang, Wenger mengaku sedikit lebih menjagokan Arsenal untuk mengangkat trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub.

"Saya ingin trofi ini dibawa ke Emirates karena trofi ini belum ada di sana," kata Wenger. "Kami pernah menyentuhnya sebelumnya – kami hanya berjarak tiga belas menit dari memenangkannya – jadi Anda ingin itu terjadi kali ini."

“Saya selalu mengatakan bahwa Anda bekerja di sebuah klub untuk memastikan klub tersebut berada dalam posisi yang baik agar dapat terus berkembang."

“Secara keseluruhan, saya percaya ini adalah tahap di mana kita bisa meraihnya. Saya masih percaya peluangnya fifty-fifty di final, dan jika saya harus bertaruh, saya akan bertaruh pada Arsenal lebih dari Paris Saint-Germain.”

“Saya merasa klub ini pantas mendapatkannya, musim ini pantas mendapatkannya, dan konsistensi tim ini pantas mendapatkannya.”

Menurut Wenger, Arsenal kini terlihat semakin matang dan perlahan membangun mental juara yang dibutuhkan untuk memenangkan kompetisi sebesar Liga Champions.

“Saya pikir Arsenal perlahan-lahan telah membangun sejarah yang sekarang memungkinkan mereka untuk memenangkannya. Saya juga merasa sudah saatnya Arsenal mendominasi Liga Premier secara konsisten.”

Meski demikian, Wenger menegaskan bahwa laga final tetap memiliki tekanan yang berbeda dibanding pertandingan biasa. Karena itu, faktor mental dan fokus akan sangat menentukan hasil akhir.