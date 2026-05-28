Barcelona Bidik Anthony Gordon, Deco Negosiasi dengan Newcastle United

JawaPos.com - FC Barcelona mulai bergerak aktif menghadapi bursa transfer musim panas 2026. Klub asal Catalunya itu kini dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Newcastle United untuk membahas kemungkinan transfer winger asal Inggris, Anthony Gordon.

Nama Gordon masuk dalam daftar prioritas Barcelona untuk memperkuat lini depan sekaligus menjadi bagian dari regenerasi skuad. Pemain berusia 25 tahun tersebut dianggap memiliki karakter permainan yang cocok dengan skema pelatih anyar Hansi Flick.

Laporan media Spanyol menyebutkan bahwa direktur olahraga Barcelona, Deco, sempat berada di Inggris dalam beberapa hari terakhir untuk melakukan pembicaraan awal terkait situasi sang pemain. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Blaugrana dalam mengejar tanda tangan Gordon.

Barcelona memang sedang mencari tambahan kekuatan di sektor serang. Usia Robert Lewandowski yang tidak lagi muda membuat manajemen klub mulai menyiapkan proyek jangka panjang untuk lini depan mereka. Selain Gordon, beberapa nama seperti Julian Alvarez dan Joao Pedro juga masuk dalam daftar incaran.

Anthony Gordon dinilai memiliki keunggulan dalam kecepatan, agresivitas, serta kemampuan bermain di beberapa posisi menyerang. Kemampuannya tersebut dianggap sesuai dengan gaya permainan intens yang ingin diterapkan Flick bersama Barcelona musim depan.

Meski mendapat minat dari sejumlah klub Premier League dan juga Bayern Munchen, Gordon disebut lebih tertarik untuk mencoba tantangan baru di La Liga bersama Barcelona.

Faktor sejarah klub dan kesempatan bermain di level tertinggi Eropa menjadi alasan utama ketertarikan tersebut.

Di sisi lain, Newcastle dikabarkan mulai membuka peluang untuk melepas pemain andalannya itu jika ada tawaran besar yang masuk. Klub asal Inggris tersebut sedang mempersiapkan perombakan skuad dan membutuhkan tambahan dana untuk aktivitas transfer musim panas.