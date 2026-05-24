Barcelona Akhiri Musim 2025/2026 dengan Kekalahan 1-3 dari Valencia

Ilustrasi Barcelona. (Istimewa)
JawaPos.com - Barcelona gagal menutup Liga Spanyol musim 2025/2026 dengan hasil manis seusai kalah 1-3 dari Valencia pada laga pamungkas di Stadion Mestalla, Valencia, Minggu dini hari WIB, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman Liga Spanyol, Barcelona harus mengakui keunggulan tuan rumah meski sempat unggul lebih dulu lewat gol Robert Lewandowski. Valencia membalikkan keadaan lewat gol Javier Guerra, Luis Rioja, dan Guido Rodriguez.
Kekalahan itu tidak memengaruhi posisi Barcelona yang sudah memastikan gelar juara Liga Spanyol dengan koleksi 94 poin dari 38 pertandingan. Sementara Valencia mengakhiri musim di peringkat kesembilan dengan 49 poin.
Baca Juga:Bismillah 2027! Kaos Bernardo Tavares Bakar Harapan Besar Bonek, Markas Persebaya Surabaya Bergetar Penuh Harapan Baru
Meski pertandingan itu tidak lagi menentukan bagi Barcelona, duel berlangsung terbuka sejak menit awal. Valencia lebih dulu memberikan ancaman pada menit ke-11 melalui Luis Rioja.
Memanfaatkan bola pantul, Rioja melepaskan tembakan yang sudah melewati kiper Wojciech Szczesny, tetapi masih mampu disapu pemain belakang Barcelona.
Barcelona merespons lewat peluang Alejandro Balde pada menit ke-21 yang melakukan penetrasi dan melepaskan sepakan keras, tetapi bola hanya membentur tiang gawang.
Keberuntungan kembali belum berpihak kepada tim tamu menjelang turun minum. Pada menit terakhir babak pertama, Lewandowski menyundul bola hasil sepak pojok, tetapi upayanya lagi-lagi digagalkan tiang gawang.
Kebuntuan akhirnya pecah setelah turun minum tepatnya pada menit ke-61. Ferran Torres melepaskan tembakan yang kemudian dibelokkan Lewandowski ke dalam gawang Valencia untuk membawa Barcelona memimpin 1-0.
Gol tersebut sekaligus menjadi yang ke-120 sekaligus terakhir bagi Robert Lewandowski bersama Barcelona.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi