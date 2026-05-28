Manchester United Percepat Transfer Ederson dari Atalanta, Nilai Transfer Capai Rp 911 Miliar

JawaPos.com - Manchester United dikabarkan berada di tahap akhir negosiasi dengan Atalanta terkait transfer gelandang asal Brasil, Ederson. Kesepakatan antara kedua klub diyakini dapat tercapai dalam waktu dekat dengan nilai transfer yang berpotensi mencapai GBP 38 juta (sekitar Rp 911 miliar) termasuk bonus tambahan.

Menurut laporan Daily Mail, biaya awal transfer diperkirakan berada di angka sekitar GBP 34 juta (sekitar Rp 815 miliar), sedangkan sisa nilai akan dipenuhi lewat klausul tambahan berbasis performa. Proses negosiasi saat ini terus berjalan positif dan kedua belah pihak optimistis kesepakatan dapat dirampungkan sebelum akhir pekan.

Dari sisi pemain, pembahasan terkait persyaratan pribadi disebut tidak akan menjadi kendala. Ederson dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Manchester United yang tengah berupaya memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas ini. Perwakilan klub asal Inggris itu juga telah berada di Italia guna mempercepat proses finalisasi transfer.

Sinyal kepindahan Ederson semakin menguat setelah pemain berusia 26 tahun itu tidak dimasukkan dalam susunan pemain utama Atalanta saat menghadapi Fiorentina pada laga terakhir musim, Sabtu (23/5). Pertandingan itu pun berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pelatih Atalanta Raffaele Palladino mengonfirmasi bahwa keputusan untuk tidak memainkan Ederson merupakan hasil kesepakatan bersama. Palladino juga mengakui adanya perkembangan terkait masa depan sang pemain.

“Tidak menurunkan Ederson merupakan keputusan bersama. Ada perkembangan yang sedang berlangsung terkait bursa transfer. Fakta bahwa ia diminati oleh klub besar merupakan hal yang patut dibanggakan,” ujar Palladino.

Manchester United sendiri tidak hanya fokus pada Ederson. Klub berjuluk Iblis Merah itu dikabarkan menargetkan setidaknya dua gelandang baru pada musim panas ini.