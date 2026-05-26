Bruno Fernandes Cetak Sejarah Baru Lewat Rekor Assist di Premier League Bersama Manchester United

JawaPos.com – Bruno Fernandes mengaku sangat bangga setelah berhasil memecahkan rekor assist dalam satu musim Premier League bersama Manchester United.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (26/5), Kapten tim berjuluk Setan Merah itu mencatatkan assist ke-21 musim ini saat membantu tim meraih kemenangan 3-0 atas Brighton.

Catatan tersebut membuat Fernandes melampaui rekor milik Thierry Henry dan Kevin De Bruyne yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 20 assist dalam satu musim.

Assist bersejarah itu tercipta melalui tendangan bebas Fernandes pada menit ke-33 yang berhasil disambut sundulan Patrick Dorgu menjadi gol pembuka Manchester United.

Meski demikian, gelandang asal Portugal tersebut sempat bercanda bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin Dorgu mampu menuntaskan peluang melalui sundulan kepala. Fernandes bahkan menyebut Jonny Evans sebagai sosok yang lebih percaya diri terhadap skema bola mati tersebut dibanding dirinya.

Fernandes menyebut pencapaian itu sebagai momen yang sangat membanggakan dalam perjalanan kariernya di Premier League. Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat memecahkan rekor tersebut hingga dirinya benar-benar berada sangat dekat dengan pencapaian itu.

Kendati demikian, pemain berusia 30 tahun itu menegaskan kemenangan tim tetap menjadi hal terpenting dibanding pencapaian individu.