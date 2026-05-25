Kapten Manchester United Bruno Fernandes Pecahkan Rekor Dua Legenda Premier League dalam hal Assist!

Kapten Manchester United Bruno Fernandes. (Dok. Manchester United)
JawaPos.com - Tak bisa dipungkiri bahwa Bruno Fernandes memiliki peran yang sangat besar bagi Manchester United (MU) musim ini. Selain sebagai kapten tim, ia kini telah sah memecahkan rekor assist terbanyak dalam semusim.
Dalam kemenangan 3-0 MU atas tuan rumah Brighton and Hove pada pekan terakhir Premier League kemarin (24/5), Bruno Fernandes mencetak satu assist dan satu gol.
Assist ke-21 itu sudah cukup membuat Bruno memecahkan rekor pemberi assist di Premier League dalam semusim yang sebelumnya dipegang dua legenda Liga Inggris yaitu Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.
Gol pembuka MU diciptakan oleh Patrick Dorgu yang memanfaatkan assist Bruno Fernandes pada babak pertama. Bruno juga menjadi penentu kemenangan lewat gol ketiga United pada babak kedua.
Pasca laga, pemain asal Portugal itu sangat bahagia bisa mencatatkan rekor sebagai pencetak assist terbanyak di Premiere League. Ia juga mengaku hal itu tak lepas dari keberuntungan juga.
"Pencapaian yang luar biasa. Saya merasa sangat bahagia, karena begitu membanggakan. Saya juga cukup beruntung bisa meraihnya," ujar Bruno seperti dikutip dari Sky Sport.
Mantan pemain Sporting Lisbon itu mengaku ada peran dari asisten pelatih Jonny Evans yang meminta Bruno mengambil tendangan sudut. Keputusan itu tepat karena umpan dari corner kick itu langsung disambar oleh sundulan Patrick Dorgu.
"Jonny Evans lebih percaya padaku untuk mengambil tendangan sudut yang kami persiapkan untuk Dorgu. Aku tidak yakin ia mampu mencetak gol dengan kepalanya. Tapi ternyata ia berhasil cetak gol dan aku mendapatkan assist dari situ," imbuhnya.
Saking senangnya, ia juga tak lupa memposting pencapaiannya itu di Instagram pribadinya, dengan disertai foto-fotonya merayakan kemenangan atas Brighton.
"How can I assist you," tulisnya di akun Instagram.
Pemain yang juga dinobatkan sebagai Player of The Season Premier League musim ini tersebut juga mencatatkan sejumlah rekor menarik, antara lain menjadi pemain kedua yang paling banyak menciptakan peluang dalam semusim, yaitu 136 peluang.
Rekor itu hingga kini masih dipegang oleh eks pemain Arsenal yaitu Mesut Ozil yang mencatatkan 146 peluang pada musim 2015-2016.
Selain itu, ia merupakan pemain ketiga di MU yang telah mencetak gol dan memberikan assist paling banyak di Premier League, yaitu dalam 19 pertandingan, setelah Wayne Rooney (35 laga) dan Ryan Giggs (22 laga).
Sementara itu, pelatih MU, Michael Carrick memuji penampilan prima para pemainnya saat mengalahkan Brighton.
"Saya sangat menikmatinya. Para pemain menampilkan permainan sepak bola yang luar biasa. Mereka juga menunjukkan fokus tingkat tinggi sehingga bisa memenangkan laga di tempat yang sulit ditaklukkan ini," ujar Carrick.
Kerjasama Bruno Fernandes dan Michael Carrick akan berlanjut musim depan karena Carrick telah resmi dikontrak dua musim sebagai pelatih kepala MU, berkat performa gemilangnya selama sisa musim ini dalam menjadi caretaker tim berjuluk The Red Devils ini.
