Kapten Manchester United Bruno Fernandes Pecahkan Rekor Dua Legenda Premier League dalam hal Assist!

JawaPos.com - Tak bisa dipungkiri bahwa Bruno Fernandes memiliki peran yang sangat besar bagi Manchester United (MU) musim ini. Selain sebagai kapten tim, ia kini telah sah memecahkan rekor assist terbanyak dalam semusim.

‎Dalam kemenangan 3-0 MU atas tuan rumah Brighton and Hove pada pekan terakhir Premier League kemarin (24/5), Bruno Fernandes mencetak satu assist dan satu gol.

‎

‎Assist ke-21 itu sudah cukup membuat Bruno memecahkan rekor pemberi assist di Premier League dalam semusim yang sebelumnya dipegang dua legenda Liga Inggris yaitu Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

‎

‎Gol pembuka MU diciptakan oleh Patrick Dorgu yang memanfaatkan assist Bruno Fernandes pada babak pertama. Bruno juga menjadi penentu kemenangan lewat gol ketiga United pada babak kedua.

‎

‎Pasca laga, pemain asal Portugal itu sangat bahagia bisa mencatatkan rekor sebagai pencetak assist terbanyak di Premiere League. Ia juga mengaku hal itu tak lepas dari keberuntungan juga.

‎

‎"Pencapaian yang luar biasa. Saya merasa sangat bahagia, karena begitu membanggakan. Saya juga cukup beruntung bisa meraihnya," ujar Bruno seperti dikutip dari Sky Sport.

‎

‎Mantan pemain Sporting Lisbon itu mengaku ada peran dari asisten pelatih Jonny Evans yang meminta Bruno mengambil tendangan sudut. Keputusan itu tepat karena umpan dari corner kick itu langsung disambar oleh sundulan Patrick Dorgu.

‎

‎"Jonny Evans lebih percaya padaku untuk mengambil tendangan sudut yang kami persiapkan untuk Dorgu. Aku tidak yakin ia mampu mencetak gol dengan kepalanya. Tapi ternyata ia berhasil cetak gol dan aku mendapatkan assist dari situ," imbuhnya.

‎

‎Saking senangnya, ia juga tak lupa memposting pencapaiannya itu di Instagram pribadinya, dengan disertai foto-fotonya merayakan kemenangan atas Brighton.

‎

‎"How can I assist you," tulisnya di akun Instagram.