Mikel Arteta Sesumbar Arsenal Akan Kalahkan PSG di Final Liga Champions

JawaPos.com - Arsenal mengakhiri penantian 22 tahun untuk kembali menjadi juara Liga Inggris. Setelah tiga musim beruntun finis sebagai runner-up, tim asuhan Mikel Arteta sukses menuntaskan misi mereka dan membawa trofi Premier League kembali ke London Utara.

Namun, pesta belum selesai bagi The Gunners. Fokus kini langsung tertuju pada final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang akan digelar Sabtu (30/5) di Budapest.

Melansir PSG Post, di tengah euforia perayaan gelar liga, Arteta justru membuat suasana makin panas lewat sebuah pernyataan yang langsung ramai di media sosial.

”Pada hari Sabtu, kita akan menjadi Juara Eropa!” kata Arteta.

Ucapan itu terekam dalam sebuah video yang beredar setelah perayaan gelar Arsenal. Meski videonya kemudian dihapus, cuplikan tersebut telanjur menyebar luas dan memancing reaksi dari banyak pendukung PSG.

Kepercayaan diri Arteta sebenarnya bukan tanpa alasan. Arsenal memang tampil luar biasa musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Pertahanan solid, permainan kolektif yang matang, serta mentalitas yang semakin kuat membuat mereka layak dianggap sebagai kandidat serius juara Liga Champions.

Meski begitu, sejarah masih menjadi beban besar bagi klub asal Emirates Stadium tersebut. Arsenal belum pernah memenangkan trofi Liga Champions sepanjang sejarah mereka. Satu-satunya final yang pernah mereka mainkan terjadi pada 2006, saat kalah dari Barcelona.

Situasi itu membuat banyak pihak mempertanyakan apakah Arteta terlalu percaya diri menjelang laga sebesar ini.