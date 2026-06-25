Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: Duel Gengsi dan Rotasi Pemain Pochettino

Folarin Balogun menjadi andalan Amerika Serikat saat menghadapi Australia pada laga krusial Grup D Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Concacaf)
JawaPos.com - Turki akan menutup perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Amerika Serikat pada laga terakhir Grup D yang berlangsung di Los Angeles Stadium, Jumat 26 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi duel dengan kepentingan yang berbeda bagi kedua tim.
Amerika Serikat sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup, sementara Turki dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun.
Meski tidak lagi menentukan nasib kedua tim di klasemen, pertandingan ini tetap menarik untuk disimak.
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Turki berusaha menghindari pulang tanpa poin sekaligus memperbaiki citra setelah penampilan yang jauh dari harapan. Di sisi lain, Amerika Serikat ingin mempertahankan momentum positif sebelum memasuki fase gugur yang jauh lebih menantang.
Perjalanan Turki di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu cerita yang cukup mengecewakan. Kembalinya mereka ke panggung terbesar sepak bola dunia setelah absen selama 24 tahun sempat menghadirkan optimisme besar.
Kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti Arda Guler dan Kenan Yildiz membuat banyak pihak percaya Turki mampu menjadi kuda hitam di turnamen ini.
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Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Turki membuka turnamen dengan kekalahan 0-2 dari Australia sebelum kembali tumbang 0-1 saat menghadapi Paraguay. Hasil tersebut membuat mereka kehilangan peluang lolos sebelum pertandingan terakhir dimainkan.
Yang paling disorot dari performa Turki adalah buruknya penyelesaian akhir. Dalam dua pertandingan pertama, mereka gagal mencetak satu gol pun meski mampu menciptakan banyak peluang.
Saat menghadapi Paraguay, Turki bahkan mendominasi jalannya pertandingan dan menghasilkan puluhan percobaan ke arah gawang. Sayangnya, dominasi tersebut tidak mampu dikonversi menjadi gol.
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