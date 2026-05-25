Chelsea Absen dari Kompetisi Eropa usai Kalah 1-2 dari Sunderland

JawaPos.com - Chelsea dipastikan absen dari kompetisi Eropa musim depan setelah kalah 1-2 dari Sunderland pada pekan terakhir Liga Inggris 2025/26 di Stadium of Light, Minggu (24/5).

Tuan rumah Sunderland unggul dua gol melalui Trai Hume dan bunuh diri Malo Gusto. The Blues Chelsea hanya bisa membalas lewat gol Cole Palmer.

Kekalahan ini membuat Chelsea finis di peringkat ke-10 klasemen akhir dengan 52 poin. Hanya beda satu poin dari Brighton yang memastikan finis di peringkat delapan (Liga Conference) dan dua poin.

Baca Juga:Tottenham Bertahan di Liga Inggris Musim Depan usai Kalahkan Everton

Sebaliknya, Sunderland menutup musim di posisi ketujuh dengan 54 poin dan berhak tampil di Liga Europa musim depan, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris dikutip dari Antara.

Chelsea sebenarnya tampil agresif sejak awal pertandingan. Peluang pertama hadir pada menit ke-4 ketika Cole Palmer melepaskan tembakan berbahaya, tetapi kiper Sunderland Robin Roefs mampu melakukan penyelamatan. Tuan rumah membalas dua menit berselang melalui Enzo Le Fee, yang masih dapat diamankan Robert Sanchez.

Pertandingan berjalan terbuka dengan kedua tim saling menyerang. Chelsea kembali mengancam lewat Joao Pedro pada menit ke-15, hanya saja penyelesaiannya belum menemui sasaran. Sunderland juga beberapa kali menciptakan peluang melalui Nordi Mukiele dan Nilson Angulo, meski belum mampu mengubah kedudukan.

Baca Juga:Para Bintang Muda Sepak Bola Putri Bersinar dari Kudus dan Malang

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-25. Berawal dari umpan panjang Robin Roefs, Luke O'Nien meneruskan bola kepada Trai Hume yang tanpa ragu melepaskan tembakan first time ke sudut kanan gawang Chelsea. Robert Sanchez tak mampu menjangkau bola dan Sunderland unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Chelsea mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, peluang emas Joao Pedro lewat sundulan pada menit ke-38 masih melebar dari sasaran. Skor 1-0 untuk Sunderland bertahan hingga turun minum.