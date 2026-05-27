Como Tak Tutup Pintu untuk Indonesia, Mirwan Suwarso Ungkap Ada 11 WNI di Dalam Klub

JawaPos.com - Komitmen Grup Djarum terhadap sepak bola Indonesia kembali menjadi bahan perbincangan publik. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah soal hubungan mereka dengan klub Italia, FC Como.

Banyak suporter bertanya-tanya mengapa sampai sekarang belum ada pemain Indonesia yang mendapat kesempatan bermain di klub tersebut.

Presiden FC Como, Mirwan Suwarso, akhirnya memberikan penjelasan yang cukup terbuka mengenai situasi itu.

Dikutip dari wawancaranya di sebuah podcast yang dibagikan oleh fanspage facebook Sepakbola Indonesia Fansbook III.

Menurutnya, kendala utama bukan karena Como tidak tertarik pada pemain Indonesia, melainkan karena aturan ketat terkait slot pemain non-Uni Eropa atau non-EU di Italia.

Serie A memang memiliki regulasi yang cukup ketat mengenai pemain non-EU. Setiap klub hanya memiliki kuota terbatas untuk mendaftarkan pemain dari luar Uni Eropa setiap musim. Situasi inilah yang membuat klub harus sangat selektif dalam menentukan pemain asing yang direkrut.

Mirwan menjelaskan bahwa keputusan mendatangkan pemain non-EU harus benar-benar diperhitungkan karena slot tersebut biasanya diprioritaskan untuk pemain yang sudah memiliki pengalaman dan kualitas yang terbukti di level tinggi.

“Kalau Como mengambil pemain Indonesia usia 16 tahun misalnya, maka slot non-EU di tim utama akan berkurang. Sementara slot itu biasanya digunakan untuk pemain dari Brasil, Argentina, Uruguay, atau Afrika yang sudah siap bersaing,” ujar Mirwan.

Penjelasan tersebut sekaligus menjawab kritik yang selama ini diarahkan kepada Grup Djarum terkait kontribusi mereka terhadap perkembangan pemain Indonesia di level internasional.