Kenapa Como Belum Rekrut Pemain Indonesia? Mirwan Suwarso Ungkap Kendalanya

Mirwan Suwarso. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Como 1907 dan Mirwan Suwarso beberapa kali menjadi bahan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia.
Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Como belum benar-benar memberi ruang bagi pemain Indonesia untuk berkembang di Eropa, khususnya di Serie A Italia.
Namun di balik kritik tersebut, ternyata ada regulasi ketat yang membuat situasinya tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang.
Mirwan Suwarso menjelaskan bahwa Serie A memiliki aturan khusus terkait pemain non-Uni Eropa (non-EU).
Aturan ini membatasi jumlah pemain non-EU yang dapat didaftarkan klub setiap musim, termasuk dalam proses pengembangan pemain muda.
Dalam penjelasannya, Mirwan memberi contoh sederhana. Jika Como merekrut pemain Indonesia berusia 16 tahun, maka satu slot non-EU otomatis terpakai.
Padahal slot tersebut biasanya digunakan untuk pemain dari Brasil, Argentina, Uruguay, atau Afrika yang sudah punya pengalaman dan kualitas untuk langsung bersaing di level tertinggi Liga Italia. Situasi itu membuat klub harus berpikir sangat realistis.
Sebagai klub yang sedang membangun kekuatan dan reputasi di Serie A, Como tentu membutuhkan pemain yang bisa langsung memberi dampak di lapangan.
Mengorbankan satu slot non-EU untuk pemain muda yang masih membutuhkan waktu berkembang jelas menjadi keputusan besar.
