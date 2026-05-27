Daftar 26 Pemain Timnas Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: Christian Pulisic Jadi Andalan The Stars and Stripes

JawaPos.com-Tim nasional Amerika Serikat sudah menetapkan skuad finalnya untuk Piala Dunia 2026. Mauricio Pochettino telah memanggil 26 pemain ke dalam skuadnya.

Melalui Instagram resmi timnas Amerika Serikat, @usmnt, 26 pemain sudah dipanggil untuk Piala Dunia 2026. Matt Freese kiper New York City kerap menjadi andalan timnas Amerika Serikat. Lalu, ada dua kiper yang juga dipanggil yaitu Matt Turner (New England), dan Chris Brady (Chicago).

Bek-bek tangguh yang bermain di tim-tim Eropa turut menghiasi lini belakang timnas Amerika Serikat. Mereka adalah Alex Freeman (Villarreal), Chris Richards (Crystal Palace), Auston Trusty (Celtic), Antonee Robinson (Fulham), Tim Ream (Charlotte), Mark McKenzie (Toulouse), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV) dan Miles Robinson (Cincinnati).

Pemain Juventus Weston McKennie menjadi salah satu bintang di lini tengah. Pemain 27 tahun tersebut bakal menjalani Piala Dunia keduanya tahun ini.

Selain mereka, gelandang kreatif yang beberapa diantaranya bermain di Eropa juga dipanggil. Mereka adalah Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Cristian Roldán (Seattle), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) dan Timothy Weah (Marseille).

Christian Pulisic bakal menjadi pemain penting di lini depan timnas Amerika Serikat. Pemain AC Milan tersebut bakal melakoni Piala Dunia keduanya tahun ini.

Selain itu, empat penyerang tajam berada di lini depan timnas Amerika Serikat. Para pemain tersebut yaitu Folarin Balogun (AS Monaco), Álex Zendejas (CF América), Ricardo Pepi (PSV), dan Haji Wright (Coventry).

Tim tuan rumah Piala Dunia 2026, bakal melakoni dua laga persahabatan. Timnas Amerika Serikat akan menghadapi Senegal pada 1 Juni dan Jerman pada 7 Juni.