Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 23.24 WIB

Skuad Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026 Resmi Diumumkan, Pulisic Jadi Andalan Utama

Christian Pulisic menjadi harapan utama Amerika Serikat untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. (Instagram/@cmpulisic)

JawaPos.com - Federasi sepak bola Amerika Serikat atau USSF resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Amerika Serikat di ajang Piala Dunia 2026.

Pelatih Mauricio Pochettino membawa kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang selama beberapa musim terakhir menjadi tulang punggung USMNT.

Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko, Amerika Serikat datang dengan target tinggi.

Bermain di depan publik sendiri menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Mauricio Pochettino untuk melangkah jauh di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Nama Christian Pulisic masih menjadi pusat perhatian dalam skuad kali ini. Winger AC Milan tersebut diprediksi akan menjadi motor serangan utama Amerika Serikat bersama sejumlah pemain yang merumput di kompetisi elite Eropa seperti Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest, hingga Folarin Balogun.

Di sektor penjaga gawang, Pochettino mempercayakan posisi utama kepada Matt Turner yang kini bermain untuk New England Revolution.

Turner tetap menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di skuad USMNT dalam beberapa tahun terakhir. Selain Turner, ada Matt Freese dari New York City FC serta Chris Brady dari Chicago Fire yang melengkapi daftar kiper.

Pada lini pertahanan, Amerika Serikat membawa kombinasi bek senior dan pemain muda potensial.

Chris Richards yang tampil solid bersama Crystal Palace diprediksi menjadi pemimpin di jantung pertahanan.

