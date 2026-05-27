Luis Enrique Ubah Taktik PSG Jelang Hadapi Arsenal di Final Liga Champions

JawaPos.com - Paris Saint-Germain tampaknya tidak akan tampil dengan pendekatan biasa saat menghadapi Arsenal di final Liga Champions akhir pekan ini. Luis Enrique mengonfirmasi bahwa PSG tengah menyiapkan struktur pertahanan baru demi meredam kekuatan The Gunners di Budapest.

Laga final liga champions di Puskas Arena itu mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang sangat berbeda. PSG dikenal dengan gaya menyerang bebas dan agresif khas Enrique, sementara Arsenal tampil sebagai tim paling disiplin dan terorganisir di Eropa musim ini.

Menjelang laga final liga champions, pelatih PSG Luis Enrique bahkan memberikan pujian besar kepada pasukan Arsenal di bawah Mikel Arteta. ”Mereka adalah tim bertahan terbaik di Eropa, dan sudah beberapa tahun seperti itu. Ini adalah kombinasi yang eksplosif,” ujar Luis Enrique.

Pelatih PSG itu mengakui Arsenal punya keseimbangan luar biasa antara pertahanan kokoh dan efektivitas menyerang. Arsenal tidak bergantung pada satu pemain dan mencetak banyak gol dari bola mati dan memiliki kombinasi sebagai tim yang tidak kebobolan dan mencetak banyak gol.

Meski gaya bermain Arsenal kerap dianggap terlalu pragmatis oleh sebagian pengamat, Enrique justru menilai pendekatan itu sangat efektif. ”Orang mungkin mengatakan bahwa mereka tidak mencetak gol tim, tetapi siapa yang peduli tentang itu? Tanyakan kepada penggemar Arsenal mana pun, dan saya yakin mereka senang,” tandas Luai Enrique.

”Mereka sekarang telah memenangkan Liga Premier, dan saya mengucapkan selamat kepada mereka,” imbuh dia.

Menurut Enrique, keberhasilan Arsenal bukan kebetulan. Dia menilai The Gunners memang pantas berada di final setelah tampil konsisten sepanjang musim.

”Mereka pantas mendapatkannya sejak awal karena mereka telah menjalani musim yang hebat. Mereka hampir memenangkan setiap kompetisi yang mereka ikuti,” kata Luis Enrique.