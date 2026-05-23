Plot Twist Juara Liga Inggris: Mikel Arteta Tahu Arsenal Juara dari Bocah Pembuka Pintu

JawaPos.com - Arsenal memastikan juara Premier League musim ini setelah rival mereka, Manchester City, ditahan seri 1-1 oleh AFC Bournemouth, Rabu (20/5).

Jika para pemain Arsenal mengetahuinya saat nobar (nonton bareng) laga tersebut di markas latihan, London Colney, tidak demikian dengan pelatih The Gunners –sebutan Arsenal– Mikel Arteta.

Seperti dilansir dari The Sun, Arteta telah meninggalkan London Colney 20 menit sebelum laga Bournemouth versus City. Pelatih berjuluk Mister itu pulang ke rumah dan mengetahui tentang gelar juara dari putra sulungnya.

”Dia membuka pintu, berlari ke arahku, menangis tersedu-sedu, memelukku, dan berkata: ’Kita juara, Ayah!,” ungkap Arteta.

”Dua anakku yang lain dan istriku ikut mendatangiku dan sungguh indah melihat kegembiraan di wajah mereka, mereka selalu bersama saya,” sambung pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun tersebut.

Arteta juga mengungkapkan alasan tidak bisa ikut bersama pemain dan staf nobar di tempat latihan.