Ruud Gullit Sebut Mikel Arteta Mencuri Sistem Pep Guardiola

JawaPos.com - Kesuksesan Arsenal menjuarai Premier League musim ini ternyata memunculkan komentar menarik dari legenda sepak bola Belanda Ruud Gullit. Mantan bintang Chelsea itu secara terang-terangan menyebut Mikel Arteta mencuri sistem permainan Pep Guardiola. Menurut Ruud Gullit itulah alasan utama Arsenal bisa kembali menjadi penguasa liga Inggris.

Mikel Arteta berhasil membawa The Gunners finis di atas Manchester City dalam perebutan gelar liga Inggris musim ini. Pria Spanyol tersebut justru pernah menjadi tangan kanan Pep Guardiola di Etihad Stadium sebelum mengambil pekerjaan di Arsenal.

Gullit: Semua yang Meniru Pep Berhasil Melansir Mirror, Ruud Gullit memberikan pujian besar kepada Pep Guardiola atas pengaruh luar biasanya terhadap sepak bola modern.

”Anda harus memberikan pujian kepada Pep Guardiola. Dia menciptakan tim baru dan tim itu mengalami pasang surut, tetapi dia masih bersaing untuk meraih gelar. Dia sudah berada di sana,” ujar Ruud Gullit.

Menurut Gullit, banyak pelatih modern mencoba mengikuti filosofi Guardiola. Namun dia merasa Arteta menjadi salah satu sosok yang paling sukses menerapkannya.

”Dia pelatih yang fantastis. Dan yang paling lucu adalah, semua orang yang mencuri ide Pep, sukses. Mikel Arteta mencuri semuanya darinya. Dia menanamkan filosofi membangun serangan dari belakang; itulah bagaimana dia memenangkan segalanya,” terang Ruud Gullit.

Gullit juga menegaskan bahwa tidak semua tim bisa meniru gaya bermain Guardiola begitu saja.

”Tapi kemudian orang-orang mencoba menirunya dengan pemain yang tidak bisa melakukannya. Berapa banyak bek yang dibeli Pep khusus untuk bermain seperti itu? Banyak. Jadi jika Anda tidak memiliki pemain seperti itu, jangan lakukan,” tutur Ruud Gullit.