Bek Como Jacobo Ramon Tegaskan Tak Ingin Kembali ke Real Madrid

Jacobo Ramon ingin bertahan di Como meski Real Madrid punya opsi buyback. (ig @jacoboramon)
JawaPos.com - Jacobo Ramon tampaknya sudah benar-benar jatuh hati kepada Como. Bek muda asal Spanyol itu menegaskan dirinya ingin tetap bertahan bersama klub Serie A tersebut musim depan, meskipun Real Madrid masih memiliki opsi untuk membawanya pulang.
Melansir Football Italia, dalam wawancara terbarunya, Jacobo Ramon berbicara terbuka soal masa depannya setelah menjalani musim luar biasa bersama Como lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan kembali ke Real Madrid, jawabannya singkat namun sangat jelas.
”Saya melihat diri saya di sini. Ya,” tegas Jacobo Ramon.
Real Madrid memang belum sepenuhnya kehilangan kendali atas masa depan Jacobo Ramon. Klub raksasa Spanyol itu masih memiliki klausul pembelian Kembali dari Como, mirip seperti Nico Paz. Artinya, Madrid bisa membawa sang pemain kembali dalam tiga tahun ke depan jika merasa dia berkembang sesuai harapan.
Namun untuk saat ini, Ramon tampaknya tidak tertarik membahas kemungkinan tersebut. Fokus utamanya adalah melanjutkan proyek ambisius Como yang kini berubah menjadi salah satu cerita paling menarik di sepak bola Italia.
Como menjadi kejutan besar musim ini. Di bawah arahan Cesc Fabregas, klub tersebut berhasil menembus zona Liga Champions dan menciptakan sejarah baru.
Bagi Ramon, pencapaian itu terasa sangat emosional. ”Rasanya seperti mewujudkan mimpi, sesuatu yang sulit digambarkan dengan kata-kata,” ungkap dia.
Bek muda itu bahkan menyebut keberhasilan Como lolos ke Liga Champions setara dengan momen spesialnya bersama Real Madrid. ”Kegembiraan lolos kualifikasi setidaknya setara dengan mencetak gol di Bernabeu bersama Real Madrid,” papar Ramon.
Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besarnya ikatan emosional yang sudah terbentuk antara Ramon dan Como hanya dalam waktu singkat.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan