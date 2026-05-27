Bek Como Jacobo Ramon Tegaskan Tak Ingin Kembali ke Real Madrid





JawaPos.com - Jacobo Ramon tampaknya sudah benar-benar jatuh hati kepada Como. Bek muda asal Spanyol itu menegaskan dirinya ingin tetap bertahan bersama klub Serie A tersebut musim depan, meskipun Real Madrid masih memiliki opsi untuk membawanya pulang.

Melansir Football Italia, dalam wawancara terbarunya, Jacobo Ramon berbicara terbuka soal masa depannya setelah menjalani musim luar biasa bersama Como lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Saat ditanya apakah ada kemungkinan kembali ke Real Madrid, jawabannya singkat namun sangat jelas.

”Saya melihat diri saya di sini. Ya,” tegas Jacobo Ramon.

Baca Juga:Luis Enrique Ubah Taktik PSG Jelang Hadapi Arsenal di Final Liga Champions

Real Madrid Masih Punya Opsi Buyback Real Madrid memang belum sepenuhnya kehilangan kendali atas masa depan Jacobo Ramon. Klub raksasa Spanyol itu masih memiliki klausul pembelian Kembali dari Como, mirip seperti Nico Paz. Artinya, Madrid bisa membawa sang pemain kembali dalam tiga tahun ke depan jika merasa dia berkembang sesuai harapan.

Namun untuk saat ini, Ramon tampaknya tidak tertarik membahas kemungkinan tersebut. Fokus utamanya adalah melanjutkan proyek ambisius Como yang kini berubah menjadi salah satu cerita paling menarik di sepak bola Italia.

Musim Bersejarah Como Como menjadi kejutan besar musim ini. Di bawah arahan Cesc Fabregas, klub tersebut berhasil menembus zona Liga Champions dan menciptakan sejarah baru.

Bagi Ramon, pencapaian itu terasa sangat emosional. ”Rasanya seperti mewujudkan mimpi, sesuatu yang sulit digambarkan dengan kata-kata,” ungkap dia.

Bek muda itu bahkan menyebut keberhasilan Como lolos ke Liga Champions setara dengan momen spesialnya bersama Real Madrid. ”Kegembiraan lolos kualifikasi setidaknya setara dengan mencetak gol di Bernabeu bersama Real Madrid,” papar Ramon.