Mikel Arteta Raih Penghargaan Manajer Terbaik Liga Inggris 2025/2026

JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta meraih penghargaan Manajer Terbaik Liga Inggris 2025/2026 setelah mengantarkan timnya menjuarai Liga Inggris musim ini, gelar yang dinanti selama 22 tahun.

Mikel Arteta merebut status tersebut lantaran unggul dalam pemungutan suara yang melibatkan publik bersama penilaian panel pakar sepak bola. Dikutip dari laman Liga Inggris yang dilansir dari Antara, Mikel Arteta mengalahkan Keith Andrews dari Brentford FC, Michael Carrick dari Manchester United FC, Pep Guardiola dari Manchester City, Andoni Iraola dari AFC Bournemouth, dan Regis Le Bris dari Sunderland.

Arsenal menjadi juara Liga Inggris setelah pesaing terkuat mereka, Manchester City, terpeleset di Stadion Vitality pada laga pekan ke-37, Rabu (20/5), menyusul hasil imbang 1-1 yang mereka dapatkan melawan tuan rumah AFC Bournemouth. Hasil ini membuat secara matematis Arsenal dinobatkan menjadi juara, meski liga masih menyisakan satu laga lagi.

Pada pekan terakhir, Minggu (24/5), The Gunners mengalahkan Crystal Palace 2-1 dan menutup musim mereka dengan 85 poin di puncak klasemen. Mereka unggul tujuh poin dari City di posisi kedua.

Gelar juara ini menjadi momen bersejarah bagi The Gunners karena diraih 22 tahun setelah gelar Liga Inggris terakhir mereka pada musim 2003/2004, ketika tim Invincibles racikan Arsene Wenger menuntaskan musim tanpa kekalahan.

Bagi Arteta sendiri, gelar ini juga mengobati kekecewaannya yang dalam tiga musim sebelumnya yang gagal membawa timnya juara setelah selalu finis sebagai runner-up, dua kali di bawah City dan satu kali di bawah Liverpool.

Kesuksesan Arsenal menjuarai Liga Inggris musim ini dibangun di atas fondasi pertahanan yang kokoh. Mereka mencatatkan clean sheet dalam 19 dari 38 pertandingan dan hanya kebobolan 27 gol, dengan keduanya menjadi catatan terbaik di liga musim ini.

Sementara di lini serang, Bukayo Saka dan kawan-kawan mencetak 71 gol, jumlah terbanyak kedua di liga setelah Manchester City yang mencetak 77 gol. Arteta menjadi pelatih Arsenal pertama yang memenangkan penghargaan Manager of the Season sejak Wenger, yang meraihnya pada tiga musim juara klub, yakni 1997/1998, 2001/2002, dan 2003/2004.