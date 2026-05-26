William Saliba Ungkap Momen Saat Dirinya Yakin Arsenal Akan Juara Liga Inggris

JawaPos.com - William Saliba akhirnya bisa menikmati momen yang sudah lama ditunggu para pendukung Arsenal. Setelah tiga musim berturut-turut finis sebagai runner-up, The Gunners sukses mengakhiri puasa gelar Premier League dan keluar sebagai juara Inggris musim ini.

Bek asal Prancis itu pun mengungkapkan kapan dirinya mulai benar-benar percaya Arsenal akan mengangkat trofi liga untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.

Melansir Football365, menurut Saliba, keyakinan tersebut muncul setelah kemenangan penting Arsenal atas Everton pada Maret 2026.

“Saya mulai merasa kita bisa melakukannya pada bulan Maret,” kata Saliba.

“Setelah pertandingan melawan Everton, jelas bagi saya bahwa kami akan memenangkan liga.

“Itu adalah pertandingan yang sulit, dan kami tahu bahwa kami tidak akan bermain di Liga Primer sampai setelah jeda internasional, jadi kemenangan itu sangat penting.

“Itu pertandingan yang sulit, dan setelahnya, City kehilangan poin melawan West Ham, jadi itu hari yang baik bagi kami.”

Saliba mengakui perjalanan Arsenal musim ini tidak selalu berjalan mulus. Namun menurutnya, mentalitas skuad menjadi faktor utama yang membuat mereka akhirnya mampu melewati tekanan dalam perebutan gelar.