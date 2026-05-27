Puma Rilis Bola Resmi La Liga dan Liga Inggris untuk Musim Depan

JawaPos.com - La Liga meluncurkan bola resmi musim 2026/2027 dari jenama Puma yang dinamai Stellar Nitro Ultimate. Dalam lamannya seperti dilansir dari Antara, La Liga menjelaskan bola ini paling inovatif dan berteknologi canggih yang pernah dikembangkan Puma.

La Liga terus meningkatkan level permainan dengan sepak bola yang lebih cepat dan lebih intens. Bola Stellar Nitro dirancang untuk merespons evolusi konstan tersebut: bola yang diciptakan tidak hanya untuk beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern, tetapi juga untuk meningkatkan permainan sepak bola.

Busa inovatif Puma yang diresapi nitrogen, mengembalikan energi yang lebih banyak saat benturan, memungkinkan sentuhan, umpan, dan tembakan meninggalkan kaki dengan kecepatan dan responsivitas yang lebih besar.

Bola ini merupakan bola pertandingan resmi Liga Inggris dan Liga Italia, dan bola andalan di jantung tiga kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Rekayasa di balik responsivitas ini tercermin dalam setiap elemen desainnya.

Konstruksi panel 4+4 yang presisi menyeimbangkan aliran udara dan mengurangi hambatan untuk menghasilkan lintasan yang lebih akurat dan otentik setiap kali pemain menendang bola. Sementara itu, permukaan luar yang lebih kasar dan bertekstur membantu bola membelah udara dan mempertahankan kecepatan serta stabilitasnya sepanjang lintasan.

Secara visual, bola Stellar Nitro menggabungkan performa dan kepribadian dengan estetika modern dan canggih. Dengan latar belakang putih bersih, aksen grafis halus dalam nuansa seperti fuchsia, turquoise, dan ungu menghadirkan kesan segar.

Sementara bentuk yang lebih gelap dengan warna hitam sebagai warna dominan menciptakan kedalaman, memungkinkan warna-warna tersebut kontras dan menonjol secara halus saat bergerak. Hasilnya adalah desain yang langsung dapat dikenali di lapangan.

Puma juga merilis bola resmi, Stellar Nitro yang memiliki identitas visual khas, untuk digunakan pada Liga Inggris musim 2026/2027. Puma Stellar Nitro Ultimate akan dimulai dipakai pada pertandingan kompetitif ketika Liga Inggris musim depan dimulai Agustus.