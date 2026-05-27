Rumor Transfer La Liga: Antonio Rudiger Setujui Kontrak Baru Bersama Real Madrid Hingga 2027

JawaPos.com - Bek tengah Antonio Rudiger dilaporkan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi satu tahun bersama Real Madrid. Kesepakatan baru itu akan membuat Antonio Rudiger bertahan di Santiago Bernabeu hingga musim panas 2027.

Sebelumnya, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Rudiger telah berlangsung sejak pertengahan Mei 2026. Kontrak lamanya dijadwalkan berakhir pada musim panas ini. Setelah melalui sejumlah negosiasi penting dalam beberapa hari terakhir, kedua pihak dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama.

Keputusan itu sejalan dengan kebijakan Real Madrid yang umumnya hanya memberikan perpanjangan kontrak satu tahun bagi pemain yang telah berusia di atas 30 tahun. Dengan demikian, kontrak baru Rudiger dinilai sesuai dengan strategi jangka panjang klub.

Rudiger sebelumnya bergabung dengan Real Madrid secara gratis dari Chelsea pada musim panas 2022. Sejak saat itu, Rudiger telah mencatatkan 182 penampilan di semua kompetisi dan membantu klub meraih delapan trofi, termasuk gelar La Liga dan Liga Champions pada musim 2023/2024.

Namun, performanya pada musim 2025/2026 sempat terganggu akibat cedera hamstring dan lutut. Kondisi itu membatasi kontribusinya menjadi hanya 26 penampilan di semua kompetisi.

Pada musim itu pula, Real Madrid gagal meraih trofi untuk dua musim berturut-turut. Di level internasional, Rudiger telah mengoleksi 82 caps bersama Timnas Jerman. Rudiger juga masuk dalam skuad berisi 26 pemain untuk ajang Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Real Madrid telah memastikan kepergian dua bek senior mereka, yakni David Alaba dan Dani Carvajal, setelah kontrak keduanya berakhir pada musim panas ini. Perpanjangan kontrak Rudiger dinilai menjadi keputusan penting dalam pembentukan skuad musim depan.

Menurut laporan The Athletic, Rudiger dianggap sebagai salah satu figur pemimpin di ruang ganti yang saat ini membutuhkan sosok berpengaruh. Kehadirannya juga memberikan dampak positif bagi para pemain muda seperti Endrick.