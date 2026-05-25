Antara
Senin, 25 Mei 2026 | 15.03 WIB

Erling Haaland Raih Penghargaan Sepatu Emas Liga Inggris 2025/26

Penyerang Manchester City Erling Haaland. (ManCity.com)

JawaPos.com - Penyerang Manchester City, Erling Haaland meraih penghargaan Sepatu Emas 2025/26 atau gelar top skor Liga Inggris dengan torehan 27 gol. Gelar ini sekaligus menjadi yang ketiga bagi striker asal Norwegia itu sepanjang karirnya di kompetisi kasta tertinggi Inggris.

Erling Haaland unggul lima gol atas penyerang Brentford Igor Thiago di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak. Keberhasilan ini mempertegas dominasi Haaland dalam beberapa musim terakhir. Sebelumnya, pemain berusia 25 tahun itu juga meraih Sepatu Emas pada musim 2022/23 dan 2023/24. Sedangkan Sepatu Emas musim lalu diraih penyerang Liverpool, Mohamed Salah dengan 29 gol.

Haaland pertama kali memenangkan penghargaan tersebut pada musim debutnya bersama Manchester City dengan torehan 36 gol. Kala itu menjadi salah satu rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris.

Pada musim berikutnya, dia kembali menjadi pencetak gol terbanyak dengan koleksi 27 gol, jumlah yang kembali dicapai musim ini. Persaingan perebutan top skor musim ini diikuti sejumlah nama lain. Igor Thiago dari Brentford finis di posisi kedua dengan 22 gol dan tampil sebagai andalan utama klubnya.

Sementara itu, rekan setim Haaland di Manchester City, Antoine Semenyo, menempati posisi ketiga dengan 17 gol. Pemain asal Ghana itu tampil impresif setelah bergabung dari Bournemouth pada bursa transfer Januari.

Penyerang Aston Villa, Ollie Watkins menjadi pemain Inggris tersubur musim ini dengan 16 gol. Dua golnya pada pekan terakhir turut membawa Villa menang 2-1 atas Manchester City dan mengamankan tiket Liga Champions.

Di bawah Watkins, Joao Pedro dari Chelsea serta Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest sama-sama mencetak 15 gol. Adapun Viktor Gyokeres dari Arsenal dan Dominic Calvert-Lewin yang memperkuat Leeds United menutup musim dengan masing-masing 14 gol.

Daftar top skor musim 2025/26

1. Erling Haaland (Manchester City) – 27 gol

2. Igor Thiago (Brentford) – 22 gol

