Antara
Senin, 25 Mei 2026 | 14.12 WIB

Tottenham Bertahan di Liga Inggris Musim Depan usai Kalahkan Everton

Tottenham Hotspur memastikan diri bertahan di Liga Inggris musim depan usai mengalahkan Everton dengan skor tipis 1-0 dalam matchday terakhir musim 2025/26. (X/SpursOfficial)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur memastikan diri bertahan di Liga Inggris musim depan setelah kalahkan Everton dengan skor tipis 1-0 dalam matchday terakhir musim 2025/26 di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (24/5).

Tottenham Hotspur mengamankan hasil krusial berkat gol tunggal Joao Palhinha di akhir babak pertama. Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Roberto De Zerbi finis peringkat 17 dengan 41 poin, unggul dari dua poin dari West Ham yang finis satu tingkat di bawah dan berada di zona degradasi liga Inggris.

Hasil ini sekaligus membuat West Ham United harus menerima kenyataan pahit turun ke Championship meski berhasil menang atas Leeds United di pertandingan lain. Sedangkan Everton finis di peringkat ke-13 dengan mencatatkan 49 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris mengutip Antara.

Tottenham tampil agresif sejak awal laga demi mengamankan nasib mereka di kasta tertinggi. Mereka langsung menekan pertahanan Everton dan menciptakan sejumlah peluang pada 10 menit pertama.

Conor Gallagher lebih dulu mengancam lewat tembakan yang masih melebar, disusul upaya Kevin Danso yang juga belum menemui sasaran. Sementara itu, Joao Palhinha sempat mencoba peruntungan dari luar kotak penalti, tetapi bola melambung di atas mistar.

Dominasi Spurs terus berlanjut sepanjang babak pertama. Tekanan yang dibangun akhirnya membuahkan hasil dua menit menjelang turun minum, atau menit ke-42.

Berawal dari situasi bola mati, Palhinha menyambut umpan dengan sundulan yang sempat membentur tiang gawang. Gelandang asal Portugal itu kemudian sigap menyambar bola rebound untuk membawa Tottenham unggul 1-0.

Memasuki babak kedua, pertandingan berjalan lebih ketat dengan peluang yang semakin minim. Everton mulai lebih banyak menguasai bola dan mencoba menekan demi mencari gol penyeimbang.

Meski demikian, tim tamu kesulitan menciptakan peluang bersih dan nyaris tidak memberikan ancaman berarti ke gawang yang dijaga Antonin Kinsky.

